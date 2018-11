Arlington, Texas.- Adrián Beltré tenía una mirada imponente y muchos hábitos extravagantes. Profesó siempre un amor genuino por el beisbol y se divirtió durante una carrera digna del Salón de la Fama.Después de 21 temporadas en las Grandes Ligas, donde Beltré bateó 477 jonrones y se convirtió en el primer jugador nacido en la República Dominicana en llegar a los 3 mil hits, el talentoso antesalista de los Rangers de Texas anunció ayer su retiro a los 39 años.“Después de cuidadosa consideración y muchas noches sin dormir, tomé la decisión de retirarme de lo que he hecho toda mi vida, que es jugar beisbol, el juego que amo”, dijo Beltré en un comunicado difundido por los Rangers, su club desde 2011. “Lo medité mucho y aunque valoro todas las oportunidades y todo lo que el beisbol me ha brindado, ha llegado el momento de poner fin a mi carrera”.Beltré, que será elegible para el Salón de la Fama dentro de cinco años, registró un promedio al bat de .286 con 1,707 carreras impulsadas en 2,933 juegos. Su cosecha final 3,166 de hits le dejó 16 en la lista histórica, mientras que su total de jonrones le ubica 30 y el de impulsadas lo coloca 24. Sumó 2,759 juegos en la tercera base, sólo superado por Brooks Robinson.“Más allá que la gente siempre nos vio divirtiéndonos en el estadio, nunca tuve a un colega que fuera más dedicado a la pelota que él”, dijo el torpedero venezolano de los Rangers Elvis Andrus. “Fue lo que más me llamó la atención, algo que aprendí viéndole y jugando a su lado en los últimos ochos años. Se le va a extrañar, sin duda. Será algo diferente”.El cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas y ganador de cinco Guantes de Oro debutó en las Mayores cuando tenía 19 años con los Dodgers en 1998.Beltré jugó con Los Angeles hasta 2004, militó en los Marineros de Seattle entre 2005 y 2009, y tuvo un fugaz paso con los Medias Rojas de Boston en 2010. Firmó con los Rangers como agente libre en 2011, con un contrato de 96 millones de dólares y seis años, y participó en su única Serie Mundial en su primera campaña con Texas.“Para mí, algo que se destaca y de lo que no estaba al tanto... era cuánto se divertía él”, dijo el gerente general de los Rangers, Jon Daniels. “Evidentemente tenía un carácter intenso, y probablemente todos tardaban un tiempo en sentirse cómodos con él, porque es un tipo que puede intimidarte, tan sólo porque es muy rígido y serio”.Beltré a menudo consultaba su propio swing con los umpires y odiaba que alguien más lo tocara en la cabeza, una debilidad que los compañeros explotaban a menudo. Arrastraba los pies y giraba las piernas en la caja de bateo cuando le lanzaban adentro y abajo.

