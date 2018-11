Desean Texanos extender a 8 su racha de triunfos

Houston.- Los Texanos se convirtieron en el primer equipo desde 1925 en ganar siete partidos al hilo después de tener un récord inicial de 0-3, con una victoria que consiguieron el domingo sobre Washington.Tratarán de establecer un récord en la franquicia en cuanto a victorias consecutivas cuando reciban a Tennessee, su rival de la Divisón Sur de la Conferencia Americana, el próximo lunes por la noche.A pesar de su racha, saben que tienen mucho trabajo por hacer para llegar a donde quieren estar.“Hemos hecho un gran trabajo al salir del hoyo en el que nos encontrábamos, aunque no queremos ser reconocidos por un récord que fue establecido en 1925”, comentó el entrenador Bill O’Brien.“Mi punto de vista es que no hemos logrado nada. El lunes por la noche vamos a recibir a un contrincante muy pero muy difícil, que ya nos derrotó al inicio de la temporada. Tenemos que ponernos a trabajar, porque al final de cuentas ¿qué hemos logrado?”.La victoria que obtuvo Houston el domingo por marcador de 23-21 sobre los Pieles Rojas, fue su segunda victoria consecutiva por dos puntos después que el equipo derrotó a los Broncos de Denver por marcador de 19-17 el 4 de noviembre, antes de su semana de descanso.Aunque los Texanos hicieron algunas cosas buenas en la victoria que consiguieron el domingo, también perdieron la posesión del balón en tres ocasiones, dejando de manifiesto el punto de vista de O’Brien de que necesitan seguir mejorando si quieren seguir ganando.A O’Brien le gusta recordarle a su equipo el equilibrio competitivo que hay en la NFL y lo cerrado que han estado muchos partidos de Houston en esta temporada.“Han sido por un pequeño margen”, dijo.“Yo creo que los muchachos han mejorado individualmente, también considero que hemos hecho más jugadas en los momentos cruciales que al inicio de la temporada, hemos entrenado mejor al equipo, pero también creo que nuestros jugadores entienden que si no seguimos trabajando, invirtiendo tiempo, entendiendo los detalles de cada jugada, la situación en la que nos encontramos, entonces vamos a volver a donde estábamos”.Houston ha podido acumular muchas victorias debido a que muchos de sus jugadores han hecho importantes jugadas.Por supuesto, los astros como J.J. Watt, Deshaun Watson, DeAndre Hopkins y Jadeveon Clowney han hecho grandes jugadas en los últimos siete partidos.Aunque los Texanos también han olvidado la contribución crucial que han recibido de sus jugadores menos conocidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.