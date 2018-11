Confirma Goodell que NFL volverá en 2019

Ciudad de México.- El comisionado en jefe de la NFL, Roger Goodell, confirmó que volverán a México en 2019 y aseguró que respetarán el contrato hasta 2021.“Estamos muy emocionados por haber llegado a un acuerdo con el Presidente Electo. Estamos emocionados de regresar a México, un maravilloso país, el próximo año. (El juego de 2019) será parte del contrato (hasta 2021)”, aseguró Goodell, quien llegó a nuestro país ayer por la mañana.El Estadio Azteca estaba presupuestado para recibir anoche el ‘Monday Night Football’ entre los Jefes de Kansas City y los Carneros de Los Angeles, pero las condiciones del terreno de juego orillaron a la NFL a llevarse el partido al Memorial Coliseum de Los Angeles, decisión que sembró la duda respecto al futuro de la NFL en México.Cuestionado sobre la posibilidad de llevar partidos de la NFL a otros estadios, Goodell comentó que no han considerado mudare a otra plaza como Guadalajara o Monterrey y que el compromiso es con el Estadio Azteca.“No lo hemos pensado, el compromiso es con el Estadio Azteca. El campo estará listo (para 2019), eso no debe ser un problema para nosotros”, aseguró Goodell para ESPN, después de llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano que garantiza la continuidad de los juegos de temporada regular en territorio azteca. Goodell aseveró que la cancelación del juego de este año no tuvo que ver con los equipos que estaban involucrados y que se debió a la protección de la integridad de los jugadores, por lo que se hubiera cancelado independientemente de los equipos protagonistas.“Hubiera pasado de cualquier modo, nuestro compromiso es con la salud de los jugadores y la cancha es fundamental para ello”.Por último, el comisionado de la NFL indicó que el juego del próximo año no podrá ser entre los Jefes y los Carneros, pero aseguró que buscarán que el partido que visite el Estadio Azteca sea atractivo.

