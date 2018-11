Bravos FC Juárez, Potros de Hierro del Atlante, Atlético San Luis y Dorados Sinaloa, sembrados del uno al cuatro en forma sucesiva, protagonizarán las semifinales del Apertura 2018 en el Ascenso MX, entre mañana miércoles 21 y el domingo 25 del mes en curso. La Liga de Ascenso definió ayer las fechas y horarios de los partidos y los líderes generales Bravos FC Juárez (1) visitarán mañana a las 20:00 horas a Dorados Sinaloa (4) en el Estadio Banorte, en Culiacán, Sinaloa, en el partido de ida.El juego de vuelta se jugará en esta ciudad el sábado 24 a las 18:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, dos horas más temprano que el horario de cuartos de final del sábado pasado contra Leones Negros de U de G.Los Bravos dejaron en el camino a la UdeG con global de 2-2 y avanzaron por su mejor posición en la tabla general.El delantero brasileño Leandro Carrijo anotó los dos goles del FC Juárez en la eliminatoria, lo cual le valió la distinción de Jugador de la Jornada por la revista digital Ascenso MX.A su vez, los Dorados derrotaron 1-0 a Mineros Zacatecas con gol de Vinicio Angulo con polémica incluida por una clara falta dentro del área de Jorge Córdoba sobre Guillermo Martínez, delantero del conjunto picapiedra, que el árbitro central Óscar Mejía no concedió como penal, en la recta final del encuentro.En la otra llave, Atlético San Luis (3) recibirá en el Estadio Alfonso Lastras a los Potros de Hierro del Atlante (2), el jueves 22, a las 19:00 horas –de Ciudad Juárez–, en San Luis Potosí.La eliminatoria cerrará el domingo 25 a las 18:00 horas –tiempo de esta frontera–, en el Estadio Andrés Quintana Roo, en Cancún, Quintana Roo, casa de los Potros, único equipo de los cuatro semifinalistas que no está certificado, por lo que no tiene derecho a ascenso.Atlético San Luis superó con global de 3-1 a Cimarrones Sonora mientras que Atlante dejó en el camino a Alebrijes Oaxaca por marcador de 1-1 y aprovechó su mejor posición en la clasificación general.El choque entre oaxaqueños y atlantistas tuvo un caldeado desenlace en el Estadio Andrés Quintana Roo, en Cancún, Quintana Roo con una campal entre jugadores de ambos equipos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.