Los Angeles— Jared Goff lanzó un pase para anotación de 40 yardas hacia Gerald Everett consiguiendo la ventaja en el marcador cuando restaban 1:49 minutos por jugar, para que los Carneros de Los Ángeles vencieran a los Jefes de Kansas City por 54-51 anoche, en un enfrentamiento histórico y que no pudo celebrarse en México por las malas condiciones del Estadio Azteca.Patrick Mahomes lanzó seis pases para anotación en su más reciente y extraordinaria actuación para los Jefes, que tienen un récord de 9-2, aunque también lanzó dos intercepciones en el último minuto, 1:18, para que los Carneros, que tienen una marca de 10-1, consiguieran un partido de los lunes por la noche con la anotación más alta que hayan tenido y el primer partido de la NFL con dos actuaciones de 50 puntos.Goff realizó pases para 413 yardas y cuatro anotaciones, mientras que Marcus Peters y Lamarcus Joyner consiguieron intercepciones al final del partido mientras los Carneros estaban absortos en las jugadas.Este partido, que tuvo el número más alto de anotaciones en la liga en esta temporada fue una demostración ofensiva con un total de 1 mil 1 yardas y una ingeniosa estrategia de los excelentes entrenadores Andy Reid y Sean McVay --- junto con tres anotaciones defensivas y un total de 21 sanciones.“Fue un torbellino”, comentó McVay.“Siento que necesito un par de bebidas para relajarme esta noche, pero fue maravilloso. Ésta es la razón por la que uno ama tanto este deporte”.Valió la pena esperar el primer partido del lunes por la noche en el Coliseum, lo cual no ocurría desde 1985 –y si este fascinante espectáculo resulta ser un adelante del Supertazón, Atlanta debería prepararse para un espectáculo a un nivel superior de dos de los equipos más emocionantes que hay en la liga.“Fue uno de los partidos más competitivos en el que haya participado”, comentó McVay.“Fue un partido tan competitivo en el que se jugó un futbol de alto calibre en las tres fases”.Samson Ebukam, el apoyador de los Carneros, regresó un balón suelto y una intercepción para conseguir las dos primeras anotaciones de su carrera en la NFL, mientras que Allen Bailey de Kansas City regresó un balón suelto de Goff, consiguiendo la anotación de la ventaja al inicio del cuarto período.En la segunda mitad hubo una prolongada emoción en donde se anotaron un total de 59 puntos, aunque los Carneros hicieron jugadas ligeramente más importantes en ese período.Después que Goff encabezó una jugada de 75 yardas en 89 segundos para conseguir la anotación de la ventaja, lanzándole el balón a Everett, el ex esquinero de Kansas City, Marcus Peters, interceptó el lanzamiento bajo de Mahomes cerca del medio campo cuando restaban por jugar 1:18 minutos.Los Carneros sólo consumieron 14 segundos en sus tres siguientes jugadas, mientras que en el Coliseum empezó la agitación anticipándose a un gran cierre de Mahomes.Sin embargo, los Jefes fueron regresados a su yarda 13 cuando restaban 50 segundos en el reloj, gracias a una estruendosa patada de despeje de Johnny Hekker, finalmente, Joyner interceptó el esfuerzo desesperado que hizo Mahomes cuando restaban 13 segundos para concluir el partido.

