Empata Holanda con Alemania y avanza

El resurgimiento de la Selección de Holanda tras una de las peores crisis en su historia continuó ayer, cuando un tanto agónico le dio la clasificación a la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA.Virgil van Dijk remató de volea a los 90 minutos para que Holanda igualara 2-2 en su visita a Alemania. Ello permitió que el rejuvenecido conjunto, al mando de Ronald Koeman, avanzara por diferencia de goles respecto de Francia y se uniera a Portugal, Inglaterra y Suiza en el ‘Final Four’, un minitorneo previsto para junio.Así, en vez de ver a Kylian Mbappé, la joven sensación de Francia y la estrella de la coronación mundialista en Rusia, los hinchas en Portugal podrán ver si Holanda ha vuelto a la élite del futbol europeo.Después de ocupar el tercer puesto en el Mundial de 2014 en Brasil, Holanda no logró siquiera la clasificación para la Eurocopa de 2016 –ampliada a más selecciones–, ni para la Copa del Mundo que se realizó en junio y julio.Tres técnicos perdieron su puesto –Guus Hiddink, Danny Blind y Dick Advocaat–, y en medio de los tumbos que daba la selección, se desató el debate sobre si se recuperaría.Bajo la guía de Koeman, el futuro de la Naranja Mecánica parece brillante. Dos jóvenes, el mediocampista Frankie de Jong y el central Matthijs de Ligt, figuran entre las mayores promesas del futbol mundial. Memphis Depay y Georginio Wijnaldum han recuperado su mejor forma en 18 meses.Y Van Dijk luce como uno de los mejores zagueros de Europa. Es el defensa más caro del mundo, tras su transferencia por 99 millones de dólares del Southampton al Liverpool en enero.A los 84 minutos, Van Dijk envió un centro desde la izquierda para que Quincy Promes anotara y despertara las esperanzas de Holanda en Gelsenkirchen.Los alemanes habían tomado la ventaja por 2-0 apenas en los primeros 19 minutos, con un disparo de larga distancia de Timo Werner y un tiro de Leroy Sane, que hizo contacto con otro jugador y se fue a las redes.Pero Alemania no pudo preservar la delantera y finalizó la fase de grupos en el sótano, sin triunfos y con apenas dos puntos. Ello la condenó a descender a la Liga B en este nuevo certamen.El técnico alemán Joachim Loew siguió en el cargo pese al fracaso en el Mundial de Rusia, donde Alemania quedó eliminada a las primeras de cambio. El nuevo tropiezo agravará seguramente la presión.La Liga de Naciones, un certamen ideado por la UEFA para sustituir los partidos amistosos por encuentros donde se disputara algo entre equipos de nivel similar, habría convencido a los escépticos en el aspecto deportivo. Pero el grupo de finalistas difícilmente era el soñado en el aspecto del marketing.Portugal, que jugará en casa, tiene al superastro Cristiano Ronaldo, quien debería estar de vuelta para el Final Four tras ausentarse del fútbol internacional una vez que concluyó la Copa del Mundo.Inglaterra cuenta con Harry Kane, el mejor goleador del Mundial. Suiza, que no ha llegado a los cuartos de final de un torneo desde que fue anfitriona del Mundial en 1954, luce como el rival más débil.

