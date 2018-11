Que sea apenas el comienzo: Abraham Ancer

Ciudad de México.- Abraham Ancer saboreó las mieles de la victoria al coronarse en el Abierto Australiano, título que espera detone los buenos resultados en su carrera dentro del PGA Tour.“Espero que sea apenas el comienzo para poder ganar más torneos. Mi juego ha estado sólido en las últimas semanas y desde que comenzó la temporada, me siento muy contento con este triunfo, sé que este torneo ha tenido campeones como Jack Nicklaus, Jordan Spieth, Rory Mcllroy, muchos de las principales figuras que son extremadamente reconocidas en el mundo del golf y estoy muy feliz de que ahora mi nombre va a estar junto a ellos en este momento.“Espero que como les pasó a ellos, mi carrera vaya tan bien después de ganar aquí porque me llena de mucha confianza saber que logré un título y que pueda dar mucho más”, comentó Ancer.El tamaulipeco reconoció el reto que implicó hacer su debut dentro del PGA Tour de Australia y todo lo que implicó participar en un evento en suelo australiano.“Fue una semana increíble, fue muy pesada porque llegué a Australia apenas el miércoles cuando yo normalmente llego a los torneos los lunes, pero tampoco me puedo quejar. Es mi primera vez en este país, mucha gente me había dicho lo increíble que era y ahora siento que yo lo quiero aún más sólo con cuatro o cinco días de haber estado aquí”, explicó.

