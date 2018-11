Invicto, el equipo Comix de esta ciudad, superó a escuadras de alto nivel competitivo y conquistó el título del torneo internacional Flagtex de futbol bandera varonil, efectuado el fin de semana anterior en Texcoco, Estado de México, el de mayor relevancia y trascendencia en esta disciplina en el país.En la categoría Golden o Libre, la más importante en la justa, la escuadra fronteriza inició su participación el sábado 17 con una doble victoria a costa de Cabritos Monterrey y Águilas Blancas de la Ciudad de México, por scores de 12 puntos a cero y 27-7.Ambos partidos fueron para ranquear y el domingo 18 en los duelos de eliminación directa doblegó 14 unidades a siete a Selfijes de Guadalajara, en octavos de final.En cuartos de final venció en tiempo extra al anfitrión Blue Team Texcoco por un apretado 27- 21, éxito que le dio el boleto a la semifinal, instancia en la que se impuso a las Águilas de Cancún 28 unidades a seis.Recorrido este camino, el cuadro local se alzó con el cetro sobre Tocho is Life, de los Estados Unidos, por score de 18 rayitas contra 13.En suma anotó 126 puntos (21 en promedio por juego) y recibió 54 (nueve por encuentro).Comix, que dirige el coach Rigoberto Ramírez, tiene tres años de formación y es integrado por Alan Castillo, Mario Esparza, Alejandro Cervantes, Aarón Domínguez, Daniel Carmona, Abel Chavira, Adrián Ávila, Salvador Venegas y Ernesto Chávez.Igualmente por Juan Carlos Rodríguez, Néstor Carrillo, Óscar Adame, Óscar Lozoya, Luis Fernando Lara, Iván Méndez, Adrián Castañeda, Andrés Rentería y Martín Ramírez.“Los equipos son de un muy alto nivel, de lo mejor del país, la defensa fue nuestro fuerte y la ofensiva de igual manera, caminó en todo momento, fuimos un equipo muy compacto y en todo momento tuvimos comunicación. Esa fue la clave, nunca perdimos la cabeza y no la creímos en todo momento”, declaró Chavira.Añadió que todos los equipos a los que enfrentaron son muy duros y competitivos.“El equipo Tocho is Life, con el que jugamos la final, traía cuatro jugadores campeones en torneos nacionales en Estados Unidos”, declaró.La consecución de este cetro se suma a la del Torneo Nacional de Zapopan que logró en marzo pasado, también en la categoría Golden, la más competitiva.Además tiene en sus vitrinas seis campeonatos obtenidos en distintas ligas de la ciudad, al igual que tres cetros estatales, dos efectuados en esta frontera y uno en Chihuahua.

