Una famosa amistad

En el verano de 1996, la noche previa al juego dominical y último de la serie entre Venados de Madera e Indios de Ciudad Juárez, en Madera, Chihuahua, Ricardo ‘Bacatete’ Fernández, manager de la tribu le aseguró a su pitcher estrella Héctor ‘Bomba’ Pérez: “como sea el partido te voy a dejar las nueve entradas”.Bajo esa promesa, Pérez Castañeda decidió no tomar cerveza y se fue a dormir temprano.Tras un hit que recibió en el séptimo rollo y con el juego 3-1 a favor de Ciudad Juárez, Fernández entró al campo y le aplicó la grúa a ‘La Bomba’, quien estalló.“La verdad en ese entonces uno está muy ‘chavo’ y hace muchas tonterías y le hice lo que él llama el peor insulto que le puedes hacer a un manager, cuando entró a la loma a sacarme le aventé la pelota, no se la di en la mano”, mencionó.Molestos, manager y pelotero protagonizaron un álgido intercambio de palabras y una serie de ‘dimes y diretes’ en el montículo.Pérez recordó que ya en la caseta, Fernández lo insultó y le dijo hasta de lo que se iba a morir.“En esa entrada cuando él me sacó se fue al dugout y me dijo hasta de lo que me iba a morir. Yo la verdad ya con la cabeza más fría no le quise decir nada, acepté todos los insultos que me dijo. Me recordó a todo mundo, estaba muy molesto conmigo y yo realmente tomé la decisión de no participar”, comentó.Más por vergüenza con él mismo que por coraje con el manejador, ‘La Bomba’ decidió dejar el equipo y faltó a la próxima serie en esta ciudad.“Hasta ese entonces no era mi amigo, mi amigo de todos modos, me sentía avergonzado y no quería volver”, dijo.‘Bacatete’ buscó por terceras personas al lanzador y Pérez se presentó en la práctica de Indios.Antes de la misma los dos se ofrecieron disculpas y Fernández le exigió que lo hiciera con sus compañeros de equipo.“Yo lo acepté, realmente yo quería ser parte del equipo, llevábamos muy buen récord ese año le pedí disculpas a él, a todo el equipo y hasta a ‘Panela’ –Manuel López–, yo creo, no me acuerdo”, afirmó.Así nació y se fortaleció una amistad que perdura hasta ahora, al grado tal que Pérez considera parte de su familia al ‘Bacatete’ Fernández.Junto a Marcela Sarabia, César Soto, Agustín ‘Tin’ Ávila y Guillermo Terrazas Villanueva los dos amigos ingresarán hoy al Salón de la Fama del Deportista Juarense en la tradicional ceremonia de entronización que iniciará a las 20:00 horas.