Ya es piel roja

Ashburn, Virginia.- Los Pieles Rojas de Washington contrataron ayer al mariscal Mark Sanchez para que funja como suplente de Colt McCoy, quien asumió la titularidad en la posición luego que una horrible lesión puso fin a la temporada de Alex Smith el domingo en la derrota ante los Texanos de Houston.McCoy, quien se hizo cargo de la ofensiva de Washington luego que Smith sufriera la rotura de tibia y peroné de la pierna derecha frente a los Texanos, será el titular el jueves, cuando los Pieles Rojas visiten a los Vaqueros de Dallas en un duelo del Día de Acción de Gracias que será determinante para decidir qué equipo ganará la División Este de la Conferencia Nacional. El veterano de 32 años tiene la confianza absoluta del cuerpo de entrenadores y de los jugadores para asumir la responsabilidad el resto de la temporada.“Me siento muy cómodo con Colt y siempre me he sentido así”, dijo el entrenador en jefe, Jay Gruden. “Ha sido un lujo tenerlo como mariscal suplente y ahora es su gran oportunidad de tomar las riendas. Sé que está emocionado al respecto. Es un tipo que conoce el sistema, es un competidor, preciso con el balón, entiende a dónde ir con el balón –suponemos– pero veremos el jueves”.Hasta el domingo, McCoy no había lanzado un pase en un partido de temporada regular desde 2015. El partido contra los Vaqueros será su primero como titular desde 2014, la misma campaña en la que venció a Dallas como visitante en un lunes por la noche.Eso fue hace décadas en tiempo de la NFL, pero hay una razón por la que McCoy ha estado en la plantilla desde que Gruden llegó a Washington. Su conocimiento de la ofensiva fue evidente incluso para los jugadores de los Texanos, cuando McCoy se hizo cargo de manera eficiente en lugar de Smith.“Ha estado aquí por años”, señaló el esquinero de los Texanos, Johnathan Joseph. “Entiende bien la ofensiva. Hubo un momento donde estuvieron hablando sobre hacerlo el titular. Así que es bueno tener a dos chicos que pueden entrar. Tan pronto como entró al juego, fue como si nunca se hubieran caído de donde estaban”.En cuanto a Sanchez, su llegada implica un cambio difícil para el equipo, pero Gruden indicó que los Pieles Rojas lo firmaron debido a su experiencia en la NFL y a su familiaridad con el coordinador ofensivo, Matt Cavanaugh, y el entrenador de mariscales, Kevin O’Donnell, desde su época con los Jets de Nueva York.Sanchez recibió el respaldo por encima de Kellen Clemens, T.J. Yates, EJ Manuel y Josh Johnson, luego que los cinco hicieron pruebas ayer en las instalaciones del equipo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.