Águilas, avergonzados por la paliza ante Santos

Nueva Orleans.- Las Águilas tuvieron un lento inicio en el partido y es probable que su temporada termine mucho más rápido de lo que esperaban, ya que su actuación más reciente mostró un indicio de ello.El domingo al tener un deprimente primer período dio la pauta para que Filadelfia recibiera una paliza por marcador de 48-7 que les propinaron los Santos de Nueva Orleans, siendo la derrota más dispareja que haya tenido un campeón defensor del Super Bowl.Las Águilas, que tienen un récord de 4-6, enfrentarán una difícil programación de partidos para poder llegar a los playoffs.Aunque están dos partidos por debajo de Washington, líder del Este de la Conferencia Nacional, su actuación más reciente fue particularmente desastrosa.Ninguna de sus primeras cinco derrotas fue por más de siete puntos.Ese partido se aproxima a la derrota por marcador de 62-10 que tuvieron ante los Gigantes de Nueva York en 1972, lo cual estableció un récord en la franquicia.“Cuando uno recibe ese golpazo de frente como el que tuvimos, eso nos hará revisar nuestra manera de jugar”, comentó el tacle ofensivo Lane Johnson.“Espero que esto haya afectado a todos los jugadores, porque no quiero ser parte de eso nuevamente”.Carson Wentz, quien dijo que tenían que ganar a como diera lugar, completó 1 de 5 pases para 10 yardas con una intercepción al inicio del segundo período.Filadelfia, que inició el partido con 21 puntos en el primer período, lo cual es una cifra baja en la NFL, no pudo conseguir una primera oportunidad para anotar en sus dos jugadas iniciales.Wentz lanzó su primera intercepción en la segunda jugada de la siguiente posesión –un lanzamiento profundo hacia un jugador que tenía una marcación doble que el esquinero Marshon Lattimore pudo atrapar.Las Águilas estuvieron en desventaja por marcador de 17-0 después que cada equipo tuvo la posesión del balón en tres ocasiones.“Yo me siento orgullo de salir a jugar y de hacer buenos lanzamientos desde el inicio del partido. Necesitamos estar seguros de hacer las jugadas suficientes. Esto fue algo frustrante”.Casi nada le salió bien a las Águilas, quienes lograron 196 yardas de ofensiva y estuvieron peor aun defensivamente.Los Santos anotaron con jugadas para anotación de 86, 84 y 84 yardas al final de la primera mitad, llegaron a la zona de anotación en sus tres primeras posesiones de la segunda mitad y concluyeron con 546 yardas.La última anotación de Nueva Orleans fue de 37 yardas, con un pase en la cuarta oportunidad para anotar que le lanzó Drew Brees al corredor de poder Alvin Kamara en el cuarto período.

