Mendoza, Argentina.- La Selección Nacional de México intentará ofrecer un mejor desempeño cuando se vea nuevamente las caras con su similar de Argentina, en partido amistoso correspondiente a la última fecha FIFA de 2018.Un amargo sabor fue el que el dejó el conjunto mexicano el pasado viernes al perder 2-0 ante la albiceleste, duelo en el que ofrecieron un desempeño muy alejado de lo óptimo para merecer un mejor resultado.Lo que se puede rescatar de ese cotejo es que gente como Roberto Alvarado y Gerardo Arteaga tienen la oportunidad de adquirir un roce importante, ya que son considerados parte de la renovación que debe tener este equipo para el camino a la Copa del Mundo Qatar 2022.Para este duelo el técnico brasileño Ricardo Ferretti ya no podrá contar con Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y Miguel Layún, quienes rompieron concentración; Néstor Araujo es baja por lesión, su lugar fue ocupado por Hiram Mier.Este será el último cotejo en el interinato del ‘Tuca’, que tiene un balance negativo con tres derrotas ante Uruguay, Estados Unidos y Chile, con sólo un triunfo sobre Costa Rica.Por su parte, el cuadro albiceleste vive una situación similar a su rival en el sentido de que sigue en la búsqueda de su nuevo técnico, pero con el objetivo y la obligación de cerrar el año con una nueva victoria.El estratega interino Lionel Scaloni sabe que no puede darse el lujo de un mal resultado más allá de que se trata de un juego de carácter amistoso, ya que la exigencia que tiene este equipo es al máximo.El estadio Islas Malvinas será el escenario donde ambas escuadras medirán fuerzas a partir de las 21:00 hora local (15:00 de Ciudad Juárez).Pide ‘Tuca’ reducir número de extranjerosRicardo Ferretti pugna por una reducción en el número de extranjeros permitidos por plantel en el futbol mexicano.Más allá de que dirige a uno de los equipos que basa su fuerza en la calidad de sus foráneos, el ‘Tuca’ cree que una medida de ese tipo redituará en el beneficio de la Selección Mexicana, y no se limita a hablar solamente de los delanteros.“Están enfocándose a una sola parte o una sola zona del equipo, creo que debemos enfocar al todo, analizando vemos que en las tres líneas de los equipos de México están ocupadas por jugadores extranjeros, en mi humilde opinión creo que la cantidad en número, por plantel, es demasiado, pienso que debe reducirse a un número, voy a poner una idea, a 8 por plantel máximo y pensar a futuro en llevarlo hasta un poco menos”, expresó en Mendoza, sede del último duelo del año para el Tricolor.De paso, el ‘Tuca’ opinó sobre lo que a su juicio falta para esa trascendencia del futbol mexicano.“Para que México logre ser considerado entre los paises de élite, nos falta compromiso de parte de todos para que haya un plan para conseguir lo que queremos.“Hay material para seguir adelante, pero ojalá que no haya desesperación. Mientras no se logre una cohesión, vamos a seguir estancados”, dijo.El ‘Tuca’ tiene saldo de una victoria y cuatro derrotas con el Tri.“Un poco incómodo porque los resultados no han sido lo que uno pretende, pero si estoy hablando de que hay que ser pacientes yo también debo serlo”, expresó.

