Dejan Bravos de lado 'el factor' Maradona

Para los futbolistas argentinos Gabriel Hachen y Mauro ‘Rayo’ Fernández el hecho que el director técnico Diego Armando Maradona, campeón mundial en ‘México 1986’ con Argentina, dirija a los Dorados Sinaloa, queda al margen por lo que enfocan su mente y sus baterías en derrotar al rival en turno y avanzar a la final del Apertura 2018, en el Ascenso MX.“Creo que es un partido muy importante, obviamente a ‘matar o morir’, nos jugamos el pase a la final y creo que el escenario que se pueda dar respecto a Diego queda al margen de todo. Es un partido de futbol, once contra once y nada más”, expuso Hachen.Fernández afirmó a su vez: “Dorados levantó desde la llegada de Diego y nada, nosotros estamos confiados en lo que tenemos y en lo que venimos haciendo, en lo que venimos trabajando para pasar la fase”.‘Rayo’ enfatizó que a él le interesa más lo que puedan hacer los Bravos en esta eliminatoria que lo que hagan los sinaloenses.“Yo creo que ellos arrancaron más o menos y después, con la llegada del nuevo técnico tuvieron un envión anímico, pero me preocupa y me interesa más lo que podamos hacer nosotros”, externó.De cara al encuentro de ida a disputarse mañana a las 20:00 horas en el Estadio Banorte, en Culiacán, Sinaloa, inmueble al que regresará, ahora con la camiseta de Bravos, Hachen mencionó que el FC Juárez deberá mantener su idea futbolística.“Creo que nosotros tenemos que mantener nuestra idea, nuestro juego, ir a Culiacán a proponer, a mostrar nuestro futbol y tratar de sacar ya ventaja desde el primer partido”, mencionó.Fernández dejó claro que en caso de verse abajo en el marcador, como sucedió en los dos juegos de cuartos de final frente a la U de G, los Bravos nunca bajarán los brazos.“Es una característica. Jamás vamos a bajar los brazos, sabemos que la entrega es lo primordial para seguir en la pelea, para seguir luchando. Trabajaremos en que no nos tenga que pasar, pero si nos pasa, ahí estaremos para seguir”, comentó.Mauro compartió la idea del entrenador Gabriel Caballero en el sentido que en estos juegos a 180 minutos hay que ser muy inteligentes.“Sin duda, no hay que volverse locos en un primer partido como dice Gabriel –Caballero-. Son dos partidos y creo que la característica nuestra siempre fue de visitante, de local, proponer, ir a buscar y creo no vamos a cambiar la idea. Tenemos jugadores para hacerlo, para plantarnos en cualquier cancha y vamos a ir a Sinaloa en busca de un buen resultado”, manifestó.Acerca de las sensaciones que generan estos juegos, Hachen declaró que la adrenalina es distinta a la de un juego de campaña regular.“Sin duda son partidos aparte, es un torneo aparte, como siempre digo y la Liguilla es otra cosa, ya no importa por ahí tanto cómo se terminó en el torneo, ya son partidos parejos”, apuntó.La clave para que los Bravos salgan adelante y lleguen a la final a costa de Dorados, será mantener los pies sobre la tierra, continuar con su trabajo como hasta ahora, tener calma y confiar en la calidad del plantel, mencionó.El FC Juárez viajará hoy a Culiacán, Sinaloa.