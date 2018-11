Para Zverev la Copa Masters

Londres.- A pesar de derrotar a Novak Djokovic en sets corridos para ganar la Copa Masters con tan sólo 21 años de edad, Alexander Zverev sabe que mantener el ritmo del serbio no será sencillo.Zverev obtuvo el mayor título de su carrera al sorprender con un triunfo ayer 6-4, 6-3 para convertirse en el campeón más joven del último torneo de la temporada desde que Djokovic obtuvo el primero de sus cinco cetros hace una década, también con 21 años de edad.“Dios mío”, dijo Zverev, quien también se convirtió en el primer alemán en ganar el certamen desde 1995. “He ganado uno (título de fin de temporada). Él tiene cinco. Él ha ganado, no sé, 148 campeonatos más que yo. Así que no toquemos ese tema por ahora. Espero que me vaya bien, pero hay que relajarnos un poco”.Djokovic, número uno del mundo, intentaba igualar el récord de Roger Federer de seis títulos, pero sufrió el mismo destino del suizo, quien cayó con Zverev en las semifinales en el O2 Arena.A Djokovic no le habían quebrado el saque en todo el certamen, hasta la final. Zverev lo hizo una vez en el primer set y tres veces en el segundo, para completar el triunfo con un espectacular revés en la línea.“Existen muchas similitudes en cuanto a nuestras trayectorias, nuestras carreras”, dijo el serbio, quien puso fin a una sequía de dos años sin cetros de Grand Slam al ganar Wimbledon este año, antes de sumar el 14to de su carrera en el U.S. Open. “Ojalá me pueda rebasar”.Ambos comenzaron el partido mostrando el mismo nivel que les valió triunfos en sets corridos en las semifinales del día previo, y los dos retenían su saque sin muchas complicaciones.Fue Djokovic, quien había perdido apenas dos de sus últimos 37 partidos y había vencido a Zverev en la ronda de todos contra todos, quien comenzó a sentir la presión después de cometer dos errores consecutivos con su derecha para perder su primer servicio del torneo para colocarse abajo 5-4.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.