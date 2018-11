Conquistan la Baja 1000

Día y noche sin parar, desafiantes del extremoso clima y de las complicadas y agrestes condiciones del recorrido off road, el cual constó de un paso por montañas y arroyos, los pilotos neocasagrandinos Marco y Luis Peña hicieron un tiempo de 21 horas y 58 minutos y consiguieron el primer lugar por equipos en la categoría Moto Sportsman en la edición 51 de la prestigiosa carrera Baja 1000, desarrollada en Baja California.Los hermanos Peña integraron la escuadra triunfadora junto a los motociclistas ecuatorianos Diego López y Miguel Cordovez, al igual que con Maury Herrera y Brian Wipperman, originarios de Ensenada, Baja California.El sexteto cumplió con un recorrido de 850 millas que a diferencia de años anteriores inició y concluyó en Ensenada, Baja California, por lo que recorrió Baja California y Baja California Sur, de norte a sur y de sur a norte.“Dio la vuelta a todo lo que es el estado de Baja California. En otros años la hacen de Ensenada a La Paz –Baja California Sur–, pero en esta ocasión tocó de Ensenada a Ensenada, fue y regresó”, declaró Marco.La escuadra condujo una moto de dos ruedas marca Honda 450 RX, modelo 2018 que no sufrió ninguna avería o desperfecto en todo el trayecto, sólo en la milla 550 se apagaron las luces.En únicamente quince minutos y en pleno camino, el piloto en turno cambió el arnés completo, lo reparó y continuó con su marcha.“Hay como un ochenta por ciento de los corredores que no termina el recorrido porque se golpean, porque se descomponen las motos, porque se ponchan y si te ponchas adentro de las millas pues no hay acceso. La carretera no va en un lado, puedes estar adentro de las montañas y no hay quien te ayude allá”, afirmó Luis.El año anterior los referidos motociclistas cumplieron con un recorrido de mil 130 millas y ocuparon el decimosegundo lugar, puesto que esta vez superaron con creces y ascendieron a la cima.

