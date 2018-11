Aplastan Santos al campeón

Nueva Orleans.- Drew Brees lanzó para 363 yardas y cuatro touchdowns y los Santos de Nueva Orleans llegaron a nueve victorias en fila al aplastar ayer 48-7 a las Águilas de Filadelfia, que sufrieron por mucho su peor derrota desde que ganaron el Super Bowl la campaña anterior.Brees completó 22 de 30 envíos y no entregó el balón para llegar a 25 pases de touchdown por sólo una intercepción esta temporada. El cuarto pase anotador de Brees resume a la perfección a la agresiva ofensiva de Nueva Orleans. Encontró al corredor Alvin Kamara por la banda para una ganancia de 37 yardas en cuarta oportunidad y siete por avanzar, poniendo a los Santos (9-1) al frente 45-7 a principios del cuarto período.Los otros pases de touchdown de Brees fueron de 3 yardas a Austin Carr, de 15 al novato Tre’Quan Smith y de 23 yardas a Michael Thomas. Smith terminó con 10 recepciones y 157 yardas, mientras que Thomas concluyó con cuatro atrapadas para 92 yardas, convirtiéndose en el primer receptor en la historia de la franquicia en rebasar las mil yardas en cada una de sus primeras tres temporadas.Mark Ingram tuvo 16 acarreos para 103 yardas, incluyendo touchdowns de 14 y 1 yarda. Kamara añadió 71 yardas para ayudar a Nueva Orleans a acumular 546 yardas totales y anotar al menos 40 puntos por sexta ocasión en la campaña.Y la defensiva de Nueva Orleans volvió a dominar por segunda semana consecutiva, después de vencer a Cincinnati 51-14 la semana anterior.Carson Wentz fue interceptado en tres ocasiones –una vez por Marshon Lattimore y dos veces por Chris Banjo– y finalizó con 156 yardas al completar 19 de 33 pases.El tiempo dirá si la contundente derrota representa el principio del fin de la defensa del título de las Águilas. Filadelfia (4-6) permaneció dos juegos detrás de Washington (6-4) en el primer sitio del Este de la NFC. Prácticamente no ofrecieron resistencia a Nueva Orleans y fueron dominados en todos los aspectos.El corredor novato Josh Adams se escapó 28 yardas para un touchdown que acercó a las Águilas 17-7 en el segundo cuarto, pero los Santos respondieron con el touchdown de Smith que colocó el marcador 24-7 al medio tiempo y el duelo nunca volvió a ser competitivo.Texanos 23, Pieles Rojas 21Landover, Maryland.- Justin Reid devolvió una intercepción por 101 yardas para ayudar a que los Texanos de Houston se sobrepusieran a un Deshaun Watson propenso a errores, y vencieran por 23-21 a los Pieles Rojas de Washington, con lo cual registraron su séptima victoria consecutiva.El mariscal Alex Smith sufrió una terrible lesión de tobillo en una captura durante el tercer cuarto.Titanes 10, Potros 38Indianapolis.- Andrew Luck lanzó tres pases de touchdown, mientras que Marlon Mack y Jordan Wilkins anotaron por tierra para ayudar a que los Potros de Indianapolis vencieran 38-10 a los Titanes de Tennessee.Indianapolis (5-5) ha ganado cuatro partidos en fila por primera ocasión desde noviembre de 2014. Luck permanece invicto en 10 aperturas contra los Titanes.Panteras 19, Leones 20Detroit.- Cam Newton lanzó un pase incompleto, luego que las Panteras corrieron el riesgo de buscar la conversión de dos puntos con 1:07 minutos por jugarse, y los Leones de Detroit preservaron la ventaja mínima para superar 20-19 a Carolina.Newton tuvo tiempo para lanzar, y el receptor Jarius Wright logró desmarcarse en la zona prometida pero el envío resultó demasiado elevado.Bucaneros 35, Gigantes 38East Rutherford, Nueva Jersey.- Saquon Barkley corrió para 142 yardas y consiguió tres anotaciones por los Gigantrs de Nueva York, que superaron 38-35 a los Bucaneros de Tampa Bay, para hilvanar victorias consecutivas, algo que no conseguían desde diciembre de 2016.Eli Manning lanzó pases para otros dos touchdowns.Bengalíes 21, Cuervos 24Baltimore.- El mariscal Lamar Jackson acumuló 117 yardas por tierra durante su primer partido de inicio en la NFL, y los Cuervos de Baltimore se impusieron 24-21 a los Bengalíes de Cincinnati, para cortar una racha de tres derrotas consecutivas.Jackson lució los movimientos que le permitieron hacerse del Trofeo Heisman de 2016 en Louisville.Acereros 20, Jaguares 16Jacksonville, Florida.- La actuación de Ben Roethlisberger distó mucho de la perfección, pero el mariscal demostró de nuevo lo más importante: liderazgo y determinación, para llevar a los Acereros de Pittsburgh hacia un triunfo por 20-16 sobre los Jaguares de Jacksonville.‘Big Ben’ debió sobreponerse a tres intercepciones y a un déficit de 16-0.Raiders 23, Cardenales 21Glendale, Arizona.- Daniel Carlson conectó un gol de campo de 35 yardas sin tiempo en el reloj para darle a los Raiders de Oakland el triunfo 23-21 sobre los Cardenales de Arizona en un duelo entre dos equipos que están al fondo de la Liga.Los Raiders (2-8), que venían de cinco derrotas en fila, igualaron el registro de los Cardenales.Broncos 23, Cargadores 22Carson, California.- Brandon McManus conectó un gol de campo de 34 yardas en la última jugada del partido y los Broncos de Denver derrotaron 23-22 a los Cargadores de Los Angeles, que vieron rota una racha de seis victorias.Denver recibió el balón en su propia yarda 8 con 1:51 en el reloj y Case Keenum orquestó una ofensiva de siete jugadas y 76 yardas.

