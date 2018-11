Invictos en la temporada regular, en categoría Pony, las Liebres enfrentarán la próxima semana, –de manera tentativa, el sábado 24 del mes en curso–, a los Bulldogs, en el duelo por el título de la Zona Norte de futbol americano infantil, en sede y horario por determinar.En Ardilla, las Liebres irán por el gallardete contra el ganador del partido entre Bulldogs y Toros, y en Hormiga, los Toros del Colegio Kawabata enfrentarán a los Bulldogs, en la disputa por la corona.En el último partido de la campaña, Liebres recibió a los Osos en Pony, en un duelo al tú por tú en el que no hubo puntos y mantuvieron el invicto.Fuertes y rápidos, los Osos llevaron el ovoide hasta la yarda cinco de los orejudos en su primera serie ofensiva, pero los anfitriones detuvieron el avance de los visitantes.Un pase del mariscal de campo Ángel Ríos al receptor Edgar Soto sacó a las Liebres de su apretada posición en el campo y los llevó a la yarda 37.Pese a que intentaron avanzar por tierra con Joshua Osorio, los orejudos fueron detenidos una vez más y entregaron el balón en la yarda 40.Un castigo por holding invalidó una escapada de 40 yardas de los Osos quienes trataron de penetrar la defensiva liebre, pero tuvieron que despejar.En el último cuarto, en una jugada reversible, Oswaldo Gallegos escapó 20 yardas y logró un primero y diez.Un envío de Ríos a Leonel García fue desviado por un defensivo de los Osos quienes después que pararon el ataque las Liebres, tuvieron el ovoide en su poder.Con menos de un minuto en el reloj y cerca de la zona roja, los Osos soltaron el balón, los de casa recuperaron y trataron de sorprender por la banda, pero el tiempo de agotó y con el marcador empatado a cero puntos, ambas escuadras acordaron no jugar tiempo extra.Por marcador de 14 puntos a cero a favor de los Osos, las Liebres, vendieron cara la derrota, no pudieron con la defensiva de los atletas de la capital del estado y sucumbieron en Ardilla.En Hormiga, los Osos anotaron en todas sus posesiones de balón y con un marcador de 56 puntos a cero, consiguieron una contundente victoria sobre las Liebres, la semana anterior.

