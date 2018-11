Embargada por la alegría y a la vez, por la tristeza, Marcela Sarabia, exatleta de los Indios de la UACJ, quien este martes por la noche ingresará al Salón de la Fama del Deportista Juarense, dedicó su entronización a la memoria de su padre Raymundo Sarabia Amador (+), en vida, promotor de sus logros en la pista.“Es una emoción muy grande el estar aquí. Son sentimientos encontrados, una emoción muy grande y, a la vez, tristeza porque una persona muy importante para mí no está y él me incitaba mucho a ‘meter’ mis papeles aquí para el Salón de la Fama”, expresó al tiempo que la garganta se le hizo nudo y sus ojos humedecieron.Marcela, especialista en pruebas de velocidad (100, 200, 4X100 y 4X400 metros), portó los colores de la UACJ en eventos nacionales y de México en justas como Juegos Centroamericanos Universitarios, Universiadas Mundiales, Juegos Centroamericanos y del Caribe e Iberoamericano de Atletismo.Acreedora a cinco campeonatos en las Universiadas Nacionales de 1993 a 1999, en las referidas pruebas, Sarabia Ortiz resaltó su participación en Lisboa, Portugal, en 1998.“Me quedo con el Campeonato Iberoamericano en Lisboa, Portugal, donde quedamos en primer lugar y rompimos el récord mexicano”, dijo.Gracias a que siguió a uno de sus hermanos en las ‘carreras de calle’ cuando estudiaban la primaria, ambos se encontraron en el camino con el entrenador Cosme Rodríguez, en la secundaria.“Fue el que nos descubrió ahí, nos invitó a entrenar”, externó.Ocupante del séptimo lugar en el relevo 4X400, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Maracaibo, Venezuela, en 1997, Marcela disfrutó al máximo cada competencia dentro y fuera del país, ya fuera individual o por equipos.“Disfrutas las dos, porque, en una, es una satisfacción para ti sola y la otra, el relevo, es una responsabilidad porque somos cuatro las integrantes”, expuso.Contenta por todo lo que logró en catorce años en las pistas, entre 1985 a 1999, en los que dejó todo su esfuerzo, Marcela comentó que producto del esfuerzo continuo, llegó el cansancio y, con éste, la hora de colgar los picos.“Me pasó que ya estaba muy cansada del deporte. Yo terminé mi carrera de dentista y dije: ‘hasta aquí es donde yo termino’”, apuntó.Después que finalizó su especialidad, comentó que Rodríguez Sánchez la invitó para que continuara con su trayectoria deportiva y se preparara para los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia, en el 2004.A ese punto, ya sus prioridades eran otras y optó por dedicarse a ejercer su profesión.“Gracias a Dios ahorita estoy satisfecha, tengo mi carrera, tengo mi hijo y ahorita me dedico cien por ciento a mi hijo y a mi madre”, externó.Sarabia Ortiz, se unirá en la sala de placas del ‘Nicho de los Inmortales’ a su tía Alicia Sarabia, quien practicó y brilló en el boliche.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.