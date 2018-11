Portugal a la Fase Final

Milán—Portugal sabe sobrevivir sin Cristiano Ronaldo. Los campeones de Europa igualaron ayer 0-0 con Italia para conseguir el punto que necesitaban para clasificarse a la fase final de la Liga de las Naciones de la UEFA y será anfitrión del primer “Final Four” en junio.Cristiano se ha tomado un sabático de la selección y no acudió a la cita en el estadio San Siro. También se perdió los primeros dos partidos de Portugal en la Liga de las Naciones, ambos con victoria para los lusos.“Muchísima satisfacción por alcanzar la fase final”, dijo el técnico de Portugal Fernando Santos. “Fue un partido complicado, mucho más de lo que habíamos anticipado. Cuando pudimos tener el balón nos costó generar jugadas y eso fue mérito de Italia y desmérito de nosotros. Italia jugó muy bien”.Polonia ya había quedado sentenciada al último lugar del grupo y descenderá a la Liga B. Italia terminó en el segundo puesto.Portugal ha propuesto el estadio do Dragao en Oporto y el estadio D. Afonso Henriques en Guimaraes como sedesde la fase final. La UEFA deberá ratificar la propuesta en su reunión del comité ejecutivo el 3 de diciembre, cuando se realizará el sorteo.Un año después de la mayor catástrofe del fútbol italiano, los Azzurri sacaron varias notas positivas.Italia ejerció el dominio del partido y generó las mejores ocasiones ante un estadio lleno, pero debió conformarse con su sexto empate seguido como local. Solo pudieron anotar dos goles en cuatro partidos en la competición, pero encajaron la misma cantidad.“No creo que sean muchos problemas en la delantero. Ha sido cuestión de puntería, unos cinco o 10 centímetros”, comentó el técnico italiano Roberto Mancini.Italia rozó tomar la ventaja a los cinco minutos. Un zapatazo de Lorenzo Insigne desde fuera del área fue repelido por el arquero portugués Rui Patricio, y Ciro Immobile disparó por encima del travesaño en el remate tras el rebote a boca de jarro.La afición en San Siro, conformada por seguidores del Milan y el Inter, silbó en todo momento a Leonardo Bonucci, zaguero del archirrival Juventus.Los anfitriones manejaron el partido con un nítido juego de toque, por lejos la mejor actuación de una selección italiana en mucho tiempo.LIGA BSuecia sigue con opciones de conseguir el ascenso tras ganar a domicilio 1-0 ante Turquía, que descendió a la Liga C. Andreas Granqvist fue el autor del único gol al convertir un penal en el segundo tiempo tras la falta de Okay Yokuslu sobre Marcus Berg. Suecia ascenderá el martes si vence a Rusia, líder del Grupo B2.LIGA CEscocia ganará el Grupo C1 si vence a Israel el martes luego de una victoria 4-0 sobre una Albania con 10 hombres en Tirana.Serbia derrotó 2-1 a Montenegro, pese a que Aleksandar Mitrovic malogró un penal y se alzará con el Group C4 si supera Lituania el martes. Lituania perdió 3-0 en su visita a Rumania, que ascenderá si vence a Montenegro y Serbia no logra ganar.LIGA DKosovo goleó 5-0 a Malta y Azerbaiyán derrotó 2-0 a Islas Faroe. Los ganadores se jugarán el primer lugar el martes en el Grupo D3, aunque a Kosovo le bastará con un empate.La Liga de las Naciones también da una segunda vía para clasificarse a la Eurocopa en 2020. Los 16 ganadores de los grupos de las Ligas A, B, C y D _ o los mejores ubicados que no se clasificaron mediante las eliminatorias de la Euro que arrancan en marzo _ pasarán a los repechajes para las últimas cuatro plazas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.