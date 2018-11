Se quedan sin 4

Ciudad de México—De cara al segundo partido amistoso ante Argentina, la selección de México anunció ayer que sufrió la baja de cuatro de sus jugadores que militan en ligas europeas.El portero Guillermo Ochoa, los zagueros Miguel Layún y Néstor Araujo y el delantero Raúl Jiménez no disputarán el partido programado para el martes, en Mendoza.Ochoa, Layún y Jiménez, quienes jugaron el viernes en la derrota 2-0 de México en Córdoba, recibieron un permiso especial para no disputar el segundo cotejo.Con el entrenador brasileño Ricardo Ferretti, los jugadores de ligas europeas sólo disputan uno de los dos partidos que se programan en cada fecha FIFA.Araujo estaba programado para jugar el martes pero se anunció que sufrió una lesión en la pierna izquierda y que de común acuerdo con el Celta de Vigo regresará a Europa para comenzar su rehabilitación.Para complementar al grupo luego de las cuatro bajas, la dirección de selecciones nacionales anunció que citó al zaguero de Querétaro Hiram Mier, quien se incorporará el lunes a la concentraciónFerretti dirigió el quinto de los seis partidos que tiene pactados antes de que México dé a conocer quién será el relevo definitivo del colombiano Juan Carlos Osorio, quien dejó al equipo luego del Mundial de Rusia.Todas las señales apuntan al argentino Gerardo Martino, quien terminará su acuerdo con el Atlanta United de la MLS en diciembre próximo.El ``Tuca” Ferretti, uno de los entrenadores más laureados del país con seis títulos de liga, ha perdido cuatro de los cinco partidos que ha dirigido. Incluyendo el Mundial, los mexicanos han perdido seis de sus últimos siete encuentros.El futbolista sufrió ayer una lesión que le impidió culminar el partido. Justo en el momento en que era atendido cayó el segundo gol. Los oficiales ya no permitieron un séptimo cambio en el cuadro mexicano.“La resonancia magnética confirmó una lesión muscular del bíceps femoral izquierdo, es por ello que, de común acuerdo con el club Celta de Vigo, el jugador se incorporará a su equipo para iniciar su recuperación, por lo que causa baja de la concentración de la Selección Nacional de México en Argentina”, informó la FMF en un comunicado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.