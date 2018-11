¡Explosivo!

El duelo entre Jefes y Carneros sigue siendo el más atractivo de la semana, y quizá de la temporada regular. Pero para muchos mexicanos resultará doloroso verlo por televisión y no desde las tribunas del Estadio Azteca.Dos de las mejores ofensivas de la Liga necesitaban las condiciones ideales para desplegar todo su arsenal, y los encargados del icónico inmueble de la Ciudad de México simplemente no pudieron proporcionarlas.Ante las malas condiciones del campo, el encuentro se trasladó de la capital de México a la del cine y los efectos especiales, Hollywood.“Está claro que era lo correcto hacer esto”, dijo Sean McVay, entrenador de los Carneros, respecto de la decisión de no jugar en el maltratado césped del Azteca. “Ciertamente no nos vamos a quejar por tener la oportunidad de jugar en el Coliseum de Los Angeles con un gran ambiente”.Es el primer enfrentamiento en la historia de la NFL, tan tarde en la temporada, entre dos equipos que promedian 33 puntos por partido.De regreso en casa de manera imprevista, los Carneros (9-1) aspiran a dar un paso hacia la postemporada, de la mano del mariscal Jared Goff, del Jugador Ofensivo del Año 2017, Todd Gurley y de un poderoso ataque, tercero en toda la NFL con 33.5 puntos por encuentro.Eso podría ser suficiente para intimidar a casi cualquiera. No a los Jefes.Kansas City (9-1) demostró ya que está perfectamente equipado para combatir fuego con fuego, como lo demuestra la ofensiva encabezada por el joven pasador Patrick Mahomes, quien promedia 35.3 puntos por partido, la segunda mejor cifra de la Liga.“Cada semana, ellos hacen algo que nos hace decir: ‘son muy buenos’”, comentó McVay, esbozando una sonrisa. “Mentiría si dijera que no hemos robado algunas cosas de ellos este año”.Promete ser una batalla sin cuartel.Los Jefes han anotado al menos 37 puntos en seis partidos. Los Carneros tienen por lo menos 30 en ocho compromisos de la campaña. Mahomes lidera la NFL en yardas por pase (3.150), Goff le sigue con 16 menos.Gurley es líder entre los corredores con 988 yardas por tierra y el corredor de Kansas City Kareem Hunt es cuarto con 754.Las defensivas de ambos conjuntos son también equiparables, los Carneros permiten 23.1 puntos por encuentro y los Jefes 24. Esas cifras no permanecerán así mucho tiempo. Seguramente resultarán seriamente castigadas la noche del lunes en el encuentro espectacular que el Estadio Azteca se perdió.La Semana 11 comenzó el jueves, con el triunfo de los Halcones marinos de Seattle (5-5), por 27-24 sobre los Empacadores de Green Bay (4-5-1), para romper una racha de dos derrotas. Ese resultado despojó a los Carneros de la posibilidad de sellar su pasaje a la postemporada si ganan el lunes.La actividad continúa hoy con los siguientes encuentros: Panteras (6-3) en Detroit (3-6); Titanes (5-4) en Indianapolis (4-5); Bucaneros (3-6) en NY Gigantes (2-7); Texanos (6-3) en Washington (6-3); Acereros (6-2-1) en Jacksonville (3-6); Bengalíes (5-4) en Baltimore (4-5); Raiders (1-8) en Arizona (2-7); Broncos (3-6) en LA Cargadores (7-2); Águilas (4-5) en Nueva Orleans (8-1), y Vikingos (5-3-1) en Chicago (6-3).Bills (3-7), Cafés (3-6-1), Delfines (5-5), Patriotas (7-3), Jets (3-7) y 49ers (2-8) tienen su semana de descanso.Texanos en Pieles RojasDos perdedores del 2017 ahora encabezan sus divisiones.Los Texanos han ganado seis partidos seguidos y vienen de tomar un descanso.Los jugadores clave como el ala defensivo J.J. Watt y el mariscal Deshaun Watson se lesionaron el año pasado y ahora están jugando a su máxima eficiencia.Si Watson tiene tiempo para lanzar –Houston ha permitido 30 capturas– DeAndre Hopkins será el desafío más importante que deberán marcar.Tiene cuatro partidos de 10 o más atrapadas, 100 o más yardas y una anotación en el juego aéreo.Son los números más importantes de la Liga desde el inicio del 2017, Hopkins ha acumulado cinco atrapadas para anotación en los últimos cuatro partidos.Washington ha demostrado equilibrio en la ofensiva, aunque la defensa ha sido un factor importante en su año fuerte.Titanes en PotrosInesperadamente, existe una competencia en el Sur de la Conferencia Americana y los Potros podrían estar más involucrados con una cuarta victoria consecutiva.Sin embargo, los Titanes vienen de su mejor partido hasta ahora al derrotar a los Patriotas, han ganado seis seguidos dentro de la División.Por supuesto, Andrew Luck no estuvo en la alineación de ninguno de ellos, Luck tiene un récord de 9-0 como titular en contra de Tennessee.Águilas en SantosNueva Orleans se ve como el mejor equipo de la NFL en este momento, las Águilas no se parecen al equipo que ganó el título de la temporada pasada.Las lesiones están afectando la defensa de Filadelfia en un momento realmente malo.Una línea secundaria diezmada está agobiando a Drew Brees y a su variedad de colaboradores.Los Santos han anotado por lo menos 40 puntos en cinco partidos de esta temporada, siendo el tercer equipo en la historia de la NFL en anotar 40 en cinco de los primeros nueve partidos, tiene una eficiencia del 123.8 por ciento.Vikingos en OsosPronto sabremos si los Osos van en serio.Están en la cima del Norte de la Conferencia Nacional y ahora enfrentarán a los ganadores y defensores de la División, luego, en un corto giro que dieron el domingo por la noche, jugarán el primer partido del Día de Acción de Gracias en Detroit.También enfrentarán a los Carneros y Empacadores como visitantes en el mes de diciembre.Dos de las defensas que han permitido menos anotaciones y con más contacto físico.Acereros en JaguaresLos Acereros deben ser muy inteligentes para mirar hacia adelante y no hacia atrás en su último encuentro con los Jaguares.Jacksonville derrotó a Pittsburgh en dos ocasiones durante la temporada pasada, incluyendo una por marcador de 45-42 en el playoff en el Heinz Field.Pensar en la venganza sería tonto debido a que los Acereros tienen una buena racha.Aunque también los Jaguares, ya que Pittsburgh ha ganado cinco partidos seguidos.Jefes en CarnerosLo que algunos consideran que será el Partido del Año de la NFL, generó grandes titulares al ser cancelado en la Ciudad de México debido a las pésimas condiciones del estadio.Por lo tanto, el partido entre los Jefes y los Carneros se llevará a cabo en Los Angeles, será televisado en horario estelar y es acorde a las expectativas, podría ser un encuentro agresivo y con muchas anotaciones.Independientemente de quién gane, ambos equipos podrían ser contendientes del Super Bowl.Bengalíes en CuervosCincinnati llevará un defensa porosa históricamente a Baltimore, que podría jugar sin su mariscal habitual Joe Flacco, quien está lesionado de la cadera.Eso podría significar que el seleccionado en la primera ronda, Lamar Jackson, o el veterano Robert Griffin III, tratará de exponer a esa unidad de los Bengalíes.Los Bengalíes han ganado ocho de los últimos 10 partidos en esa serie, aunque despidieron al coordinador defensivo Teryl Austin, quien llevaba un año en ese puesto.Raiders en CardenalesEstos dos equipos ocupan los últimos lugares en la tabla de posiciones en el Pro32 de The Associated Press, los Cardenales vienen de hacer un sólido esfuerzo en Kansas City.Parece que los Raiders cayeron en el hoyo negro, han sido superados en anotaciones por 54-9 en los dos últimos partidos.Larry Fitzgerald, el astro de los Cardenales, necesita ocho recepciones para superar a Jerry Rice, en cuanto al mayor número de atrapadas que haya logrado un equipo.Bucaneros en GigantesEl enfrentamiento de ayer entre Notre Dame y Syracuse en el área de Nueva York fur más divertido que este partido, aunque los Bucaneros usualmente acumulan yardas en la ofensiva y los Gigantes vienen de una recuperación con la que lograron la victoria, liderados por Eli Manning.Tampa ha perdido tres seguidos y seis de siete, mientras que Nueva York dio por terminada una racha perdedora de cinco partidos el lunes por la noche.Los receptores abiertos de los Bucaneros, Mike Evans con 13 atrapadas para 217 yardas y una anotación en dos partidos, y DeSean Jackson con cinco anotaciones en los seis últimos partidos, se deleitaron con la defensa de los Gigantes.Broncos en CargadoresMientras los Carneros se apoderaron de los titulares en Los Angeles, los Cargadores siguen acumulando victorias.También podrían recibir ayuda en el Oeste de la Conferencia Americana, si sus vecinos vencen a Kansas City.Los Cargadores tienen el mejor récord de la Liga con 13-3 desde la Semana 9 de la temporada pasada.Su racha ganadora de seis partidos marca la onceava ocasión desde la fusión que han tenido una racha de seis o más partidos.Philip Rivers ha lanzado para dos o más anotaciones en nueve partidos seguidos.Panteras en LeonesA ambos equipos les gustaría olvidar sus pésimas actuaciones de la semana pasada.Carolina encabeza esta infrecuente serie por 6-2 y permanece en buena posición de llegar a la competencia de los comodines con una victoria.Detroit necesita un giro inmediato para participar en esa competencia.Si es un partido cerrado, podríamos esperar que Cam Newton y compañía van a ganar.Desde el 2013, las Panteras tienen un récord de 26-14 en partidos que se han decidido por siete puntos o menos.Han ganado cinco partidos seguidos que se han decidido por tres puntos o menos.Vaqueros en HalconesLos Halcones parecían estar preparados para participar en la competencia del playoff con tres victorias sucesivas.Luego, jugaron pésimamente en Cleveland.Mientras tanto, parecía que los Vaqueros se dirigían hacia la irrelevancia antes de ir a Filadelfia y vencer a los campeones del Super Bowl.Dallas va a utilizar el juego terrestre con Zeke Elliott, quien ocupa el segundo lugar en la NFL en cuanto a acarreos, detrás de Gurley, después de ganar 151 yardas en contra de las Águilas.Atlanta va a emplear el juego aéreo, ya que Matt Ryan tiene siete partidos con una eficiencia como mariscal de más de 100 y seis partidos con más de 300 yardas de pases.