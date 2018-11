Pone Holanda en peligro a Alemania

Rotterdam, Holanda—Holanda derrotó ayer 2-0 a la campeona mundial Francia en la Liga de las Naciones de la UEFA para decretar el descenso de Alemania en el nuevo torneo.El volante Georginio Wijnaldum anotó el primer gol de Holanda poco antes del descanso y el extremo Memphis Depay marcó el segundo con una audaz definición de penal en los descuentos por un Holanda que se perdió la reciente Copa del Mundo.La victoria dejó a Holanda un punto detrás de Francia en el Grupo 1 de la Liga A. Con una jornada pendiente, Holanda podría quedar primero en la llave si el lunes vence o empata ante Alemania en Gelsenkirchen. Los ganadores de los grupos de la Liga A avanzan al “Final Four” del certamen que se disputará a mediados del año próximo.Holanda mereció ganar con un marcador amplio ante una Francia mermada por lesiones. El técnico Didier Deschamps echó de menos en Rotterdam a Paul Pogba, Anthony Martial, Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Lucas Hernandez y Thomas Lemar, todos descartados por problemas físicos.La luna de miel de Luis Enrique con su selección de España no duró mucho.Dos derrotas consecutivas en la Liga de las Naciones de la UEFA reavivaron los cuestionamientos a la “Roja” tras el promisorio arranque con su nuevo técnico.Esa euforia inicial se ha disipado tras dos derrotas seguidas. La primera fue el 3-2 ante Inglaterra en Sevilla, el primer revés de local de España en 15 años, y el 3-2 contra Croacia el jueves en Zagreb al encajar un gol en los descuentos. Los resultados dejaron a España prendiendo velas por un empate entre Inglaterra y Croacia en Wembley el domingo para avanzar a la fase final del torneo europeo, el llamado “Final Four”.“Los resultados son lo que son”, dijo Luis Enrique tras la derrota ante Croacia. “El grupo era muy difícil, con dos de las mejores selecciones del mundo. Nosotros éramos menos favoritos pero los dos primeros partidos salieron muy bien. Estoy contento con este partido aunque hay cosas que mejorar”.En sus primeros dos partidos, Luis Enrique procuró que España apostara a la presión alta y ser un equipo más agresivo. Renunció al “tiki-taka”, el constante toque, y apeló a ser más vertical en el ataque.Pero el adelantar el bloque defensivo, algo que permitió que la selección arriesgara más en ataque, dejó a España más vulnerable en su retaguardia. El equipo encajó seis goles en los últimos dos partidos tras superar 12-2 a sus oponentes en los primeros partidos con Luis Enrique.El extécnico del Barcelona dijo que la irregularidad vista era algo que se debía esperar al considerar que España está en un proceso de recambio de su generación dorada, la que ganó dos Eurocopas y un Mundial.“Ya sabíamos la situación con un cambio de generación y estamos intentando crear un equipo”, dijo Luis Enrique. ``Hay gente joven que necesita confianza y hay mucho margen de mejora”.Andrés Iniesta, David Silva y Gerard Piqué se retiraron tras el Mundial, con lo que Luis Enrique ha tenido que probar a nuevas figuras.El próximo compromiso será el amistoso contra Bosnia-Herzegovina el domingo en Las Palmas, el último partido de la selección este año. Los anfitriones no podrán contar con el central Sergio Ramos, descartado por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.Luis Enrique apunta a las eliminatorias de la Eurocopa 2020, que se pondrán en marcha el año próximo.“Soy optimista”, dijo el técnico. “Me encantaría que empaten Inglaterra y Croacia para jugar la Final Four, pero nuestro objetivo es el Campeonato de Europa y conseguir la clasificación con un grupo de jugadores jóvenes”.

