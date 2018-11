Carmelo no jugará más con Rockets

Houston.- Carmelo Anthony no jugará más con el uniforme de los Rockets de Houston.El gerente general del equipo Daryl Morey emitió un comunicado en el cual indicó que el equipo ha decidido ‘separarse’ de Anthony, y ‘trabaja en busca de una solución’ al respecto.Anthony disputó sólo 10 encuentros con Houston, luego de firmar un contrato por un año y 2.4 millones de dólares en el receso previo a la presente campaña.“Carmelo tuvo una actitud tremenda durante su tiempo con los Rockets, y aceptó cada papel que el entrenador Mike D’Antoni le asignó. Pero la adaptación que vislumbramos cuando Carmelo eligió firmar con los Rockets no se ha materializado. Por lo tanto, pensamos que lo mejor es pasar a otra cosa, dado que cualquier otro resultado hubiera sido injusto para él”.En julio, Anthony fue cedido en canje por el Thunder de Oklahoma City a los Halcones de Atlanta, quienes lo dieron de baja y le abrieron la puerta para que firmara con los Rockets.La gerencia de Houston consideró que el jugador sería la pieza que le hacía falta para superar finalmente a Golden State y conquistar un título de la NBA que se le ha negado desde que consiguió el bicampeonato en 1994-95.En vez de ello, los Rockets tuvieron un comienzo tambaleante con foja de 6-7, y el despegue de Gary Clark, novato no reclutado en el Draft, permitió suponer que Anthony sería relegado a un papel secundario.Al final, los Rockets decidieron que sería mejor pasar la página que relegar a Anthony.“Simplemente tuvimos que ver cómo resultaron las cosas”, explicó D’Antoni. “Y la forma en que jugamos probablemente no fue la idónea para el juego de él, quien trató de hacer los sacrificios necesarios. Esto no era justo para él. Un jugador que irá al Salón de la Fama no podía jugar en una forma que no era buena para él ni para nosotros. Simplemente no encajamos”.Raptors 116, Celtics 123, TEBoston.- Kyrie Irving registró su mayor aportación ofensiva de la temporada con 43 puntos y encestó o asistió para canasta en cada anotación de los Celtics en el tiempo extra para llevar a Boston a una victoria ayer por 123-116 sobre los Raptors de Toronto.Irving añadió 11 asistencias y Jayson Tatum sumó 21 tantos y siete rebotes por los Celtics. Irving anotó 17 unidades en los últimos 8:06 minutos del cuarto período al ayudar a que el partido se fuera a tiempo extra.Boston empató la serie de temporada a un triunfo por equipo ante el único rival en terminar delante de ellos en la tabla de posiciones de la Conferencia del Este la campaña pasada.Nets 115, Wizards 104Washington.- Spencer Dinwiddie logró su mayor puntuación de la temporada con 25 unidades, D’Angelo Russell tuvo 23 y los Nets de Brooklyn vencieron 115-104 a los Wizards de Washington para conseguir su primer triunfo desde la horrible lesión de Caris LeVert.Los Nets habían perdido cinco juegos en fila en Washington y pusieron fin a una racha de tres derrotas en general.Jazz 107, 76ers 113Filadelfia.- Jimmy Butler anotó 28 puntos en su debut en casa, Joel Embiid aportó 23 y los 76ers de Filadelfia vencieron ayer 113-107 al Jazz de Utah.Butler, que fue adquirido el lunes de Minnesota en un canje que involucró a cinco jugadores, recibió una ovación de pie durante la presentación de los planteles y rápidamente causó buena impresión mientras los 76era tomaban una ventaja de 16 puntos en el primer cuarto.Heat 91, Pacers 99Indianapolis, Indiana.- Tyreke Evans encestó cinco triples y tuvo su mayor puntuación de la temporada con 23 unidades saliendo de la banca, para guiar a los Pacers de Indiana a una victoria 99-91 sobre el Heat de Miami.Bojan Bogdanovic tuvo 16 puntos y seis rebotes, y Domantas Sabonis añadió 15 unidades y 12 tableros como suplente por los Pacers, en el primero de tres juegos en cuatro noches que tendrán en casa.