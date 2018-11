No puede Saucedo

Chihuahua—Maurice Hooker fue mucho para el chihuahuense Álex ‘Cholo’ Saucedo y lo terminó noqueando en el séptimo asalto, para así truncar su sueño de convertirse en campeón del mundo, ayer en Oklahoma City.Hooker retuvo el cetro superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).Pero no fue fácil para Hooker, quien tuvo que emplearse a fondo luego de que el nativo de Meoqui, Chihuahua, lo derribara en el segundo round, al conectarle un volado de derecha que sorprendió al estadounidense.Hooker no hizo más que crecer de ahí en adelante. Saucedo quiso responder repetidamente, pero el campeón fue más veloz y comenzó a lastimar constantemente al chihuahuense con su jab. El lado izquierdo de la frente del “Cholo” empezó a sangrar de manera profunda.Saucedo parecía responder en el sexto round, pues puso contra las cuerdas a su rival en un par de ocasiones, pero no pudo acabarlo.Tras ello, Hooker salió como un huracán en el séptimo asalto y arrinconó a Saucedo hasta derribarlo con una lluvia de golpes. El mexicano recibió el conteo de protección, y aunque se levantó, era evidente que se encontraba lastimado, y el réferi decidió finalizar la pelea.El nativo de Meoqui, y avencidado en Oklahoma City desde hace más de una década, intentaba convertirse en el tercer chihuahuense campeón del mundo, tras Daniel Ponce de León y Jesús ‘Matador’ Chávez.Saucedo, de sólo 24 años, recibió su primera derrota en su carrera y quedó con foja de 28 ganadas, 18 de ellas por nocaut, y una derrota, mientras que Hooker mejoró a 25 victorias -17 nocauts-, tres empates, sin derrota.El invicto campeón de peso welter de la NABF, Egidijus “La Máquina Malvada” Kavaliauskas, que tiene un récord de 21-0 y 17 nocauts, se anotó un nocaut en el tercer round sobre el anteriormente invicto Robert Arriaza, con marca de 17-1 y 13 nocauts.Kavaliauskas, quien ocupa el segundo lugar en la Organización Mundial de Boxeo, el cuarto lugar en la Asociación Mundial de Boxeo y el quinto lugar en el Consejo Mundial de Boxeo, aterrizó un derechazo que envió a Arriaza a la lona.El tiempo fue de 3:00 minutos.El excampeón de peso supergallo, Jonathan Guzmán, con marca de 23-1 y 22 nocauts, tuvo problemas para obtener una decisión unánime en el décimo round sobre Roberto Castañeda, con marca de 23-11-1 y 16 nocauts.Después de casi dos años fuera del ring, Guzmán obtuvo su primera victoria por decisión en su carrera.Guzmán se sintió exhausto en los últimos rounds y quedó muy golpeado en el octavo round, sin embargo, recibió una muy generosa victoria por 99-91 en las tres tarjetas.El contendiente de pesosuper ligero Cletus “El Martillo Hebreo” Seldin, con récord de 22-1 y 18 nocauts, necesitó sólo 26 segundos para demoler a Nelson Lara, con marca de 17-11-4 y 9 nocauts.Golpes al cuerpo y a la cabeza dieron por concluida la pelea.El invicto semipesado Trevor McCumby, con récord de 25-0 y 19 nocauts, obtuvo una victoria por decisión en el octavo round sobre Felipe Romero, con marca de 20-16-1 y 14 nocauts.En una pelea que fue más difícil de lo esperado, McCumby se recuperó de una caída en el cuarto round, derribando a Romero en el sexto round, para conseguir la victoria por calificación de 78-73, 78-72 y 77-73.El invicto peso medio Tyler Howard, con récord de 16-0 y 11 nocauts, necesitó 90 segundos para acabar con Isiah Seldon con marca de 12-2-1 y 4 nocauts.Seldon, es hijo del excampeón de peso pesado Bruce Seldon, visitó la lona en dos ocasiones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.