Ciudad de México— Holanda ganó con justicia 2-0 a Francia, le complicó su clasificación, descendió a Alemania y dependerá de sí mismo para alcanzar la "Final Four" de la Liga de Naciones.El conjunto de Ronald Koeman dio un golpe encima de la mesa y alejó sus fantasmas de equipo en decadencia con una victoria de prestigio ante la selección campeona del mundo el pasado verano en Rusia.Con un futbol vertical y preciso y con un sistema defensivo inexpugnable, Holanda se llevó tres puntos con los que se colocó sólo uno por debajo de Francia, que ha terminado la fase de grupos con siete.Ahora, el Alemania-Holanda de la última jornada será decisivo para el futuro del cuadro galo. El equipo de Joachim Löw, ya descendido, no se juega nada, mientras que los hombres de Koeman, con una victoria o un empate, seguirán adelante en la competición.El choque tuvo dos nombres propios: el primero, Georginio Wijnaldum, que abrió la lata en la primera parte tras aprovechar un error defensivo de la defensa francesa. El segundo, Memphis Depay, que firmó un partidazo que coronó con un gol de penal en el último instante que dio una ventaja importante a Holanda en la diferencia de goles particular con Francia (ganó 2-1 en el primer duelo).En el Grupo 1 de la Liga B, Ucrania, ya ascendida antes de disputar su último partido, perdió 4-1 uno ante Eslovaquia en un partido intrascendente. El último choque, el que disputará Eslovaquia y República Checa, no servirá para nada.En el Grupo 4, Dinamarca ganó 1-2 a Gales y logró el ascenso de categoría de forma matemática. Pese al tanto de Gareth Bale que adornó el resultado en el minuto 89, el conjunto del madridista sucumbió con los goles de Martin Braithwaite y de Nicolai Jorgensen.En el Grupo 3 de la Liga C, la vida sigue igual para Noruega y Bulgaria después de los empates ante Eslovenia (1-1) y Chipre (1-1), respectivamente. Con diez puntos, ambos equipos están empatados y se jugarán el ascenso la última jornada.Y en el Grupo 4 de la Liga D, Macedonia se acercó al ascenso tras ganar 0-2 a Liechtenstein. Armenia, tres puntos por detrás, también cumplió y venció 2-6 a Gibraltar y tendrá que esperar un pinchazo de los macedonios con Gibraltar en la última jornada si quieren tener opciones de subir de categoría.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.