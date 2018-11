Salen de cacería

A ‘matar’ para no ‘morir’, con la ventaja que les da la posición en la tabla general, el empate y el triunfo como alternativas para avanzar a semifinales, tras la igualada a un gol en el Estadio Jalisco, el miércoles anterior, los Bravos FC Juárez recibirán hoy a las 20:00 horas a los Leones Negros de la UdeG, en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2018, fase en la cual los cuatro duelos en el Ascenso MX están empatados.Gabriel Caballero, quien consideró un buen resultado el empate del FC Juárez como visitante fue claro y manifestó que su deseo es estar en semifinales.“Yo lo que quiero es ganar y estar en semifinal y si ganamos cinco a cero o ganamos uno a cero es lo mismo. En definitiva, lo importante es el objetivo final –ser campeones–, entonces, tenemos que ir paso a paso sabiendo lo difícil que es esta instancia”, enfatizó.Caballero Schiker comentó que aunque la Liguilla es otro torneo, la diferencia de puntos que sumaron ambos equipos –35 por 18–, en algún momento se va a notar, pero advirtió que los Bravos deberán tener mucho cuidado y terminar la fase de cuartos de final aquí.“Mientras tanto, es muy competido, muy disputado, igual, Leones Negros, en la forma en la que entra, cuando son esos rivales que no tienen nada que perder y todo por ganar, a veces dan la sorpresa, lo he vivido yo también hasta con Tapachula el torneo pasado, entonces creo que hay respetar al rival, estar muy atentos y tener mucho cuidado”, expuso.El timonel manifestó que en estos juegos de 180 minutos hay que ser inteligentes y subrayó que después de todo lo que los Bravos consiguieron en la campaña regular, siguen sin perder, lo cual es muy válido.Edy Brambila, mediocampista del FC Juárez, expuso que el empate le dejó un buen sabor de boca y confió en que esta noche, en casa, darán el siguiente paso en la Liguilla.“Realmente ése era el plan, hacer un buen partido allá, queríamos traernos alguna ventaja, queríamos terminar este partido de visita ganándolo, por lo mismo de que recibes un poco más cómodo, pero sabemos que la Liguilla es así, sabemos que el octavo lugar se vuelve doblemente peligroso por c0mo entra, entraron bien enfilados y me parece que, con el apoyo de la gente, con el clima como está ahora y nosotros, bien comprometidos, me parece que podemos salir adelante”, expuso.Brambila manifestó que más allá de la ventaja que les da la posición en la tabla, los Bravos saldrán a ganar esta noche ante su gente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.