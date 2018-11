Se pone a tono Demaryius Thomas

Houston.- Mientras que la mayoría de sus nuevos compañeros de equipo se relajaba en las playas o asistía a partidos de futbol en sus universidades durante la semana de descanso de Houston, Demaryius Thomas estuvo en el Estadio NRG estudiando el libro de jugadas y viendo las grabaciones de los partidos.Thomas, quien fue adquirido de Denver el 30 de octubre, no se dio el lujo de descansar.El receptor tenía mucho que aprender después de tener problemas en ocasiones durante su debut con los Texanos en la victoria que tuvieron por marcador de 19-17 sobre su exequipo, justo cinco días después de la negociación.Logró tres recepciones para 61 yardas en ese partido, pero tuvo una salida en falso, se colocó en el lugar equivocado y se vio perdido en una jugada durante el cuarto período.“No quiero tener que lidiar con eso nuevamente”, dijo Thomas.“Fueron dos oportunidades para anotar críticas, que pudieron afectarnos en el partido, pero no fue así. Así que, me quedé aquí, me ubiqué y estuve estudiando el libro de jugadas”.Thomas considera que su trabajo extra hará que las cosas sean más fáciles este domingo, cuando los Texanos enfrenten a los Pieles Rojas.El partido también será emocionalmente más fácil para Thomas, ya que no será contra el equipo con el que pasó toda su carrera antes de ser negociado.“Me siento mejor”, aseguró.“No voy a jugar contra los Broncos de Denver, un equipo con el que estuve jugando durante nueve años. Así que, con estas semanas de preparación me siento mucho mejor”.Los Broncos homenajearon a Thomas, quien fue seleccionado en la primera ronda del Draft del 2010, con un video tributo antes del partido en el que mostraron algunas de las mejores recepciones para anotación durante el tiempo que pasó en Denver.Él reconoció que ver eso y luego jugar contra su exequipo hizo que el día fuera muy emotivo.“Sí, así fue. Fue difícil”, dijo.Pero este domingo no tendrá esa distracción cuando los Texanos, que lideran el Sur de la Conferencia Americana, enfrenten a otro equipo que está en primer lugar, los Pieles Rojas, quienes están en la cima del Este de la Conferencia Americana.

