Actualizan Chihuahuas su imagen

Los Chihuahuas de El Paso revelaron ayer una serie de logotipos alternativos que usarán durante la temporada 2019 del beisbol de Triple-A de la Liga de la Costa del Pacífico. Uno de ellos representa a la mascota Chico aullando hacia la luna, mientras que otro es el de los Diablos de los 90s y que utilizarán los miércoles cuando jueguen en casa.Además hay dos marcas actualizadas de ‘El Paso’ y ‘EP’. Los Chihuahuas también tendrán un nuevo look para los ‘Diablos Day’ de los miércoles, pues traerán de vuelta el logo de Chile ‘Diablo D’ de los Diablos que usó el equipo de Doble-A de 1999 a 2004.‘En nuestra sexta temporada, la del Juego de Estrellas, era momento de agregar a la icónica familia de logotipos de Chihuahuas’, dijo ayer Brad Taylor, vicepresidente y gerente general del equipo. ‘Estos logotipos representan la diversión que nosotros, y la comunidad, asociamos con el beisbol de los Chihuahuas. También estamos orgullosos de agregar la estrella de la montaña a nuestro jersey principal de visitantes.’Fueron cuatro las camisetas que los Chihuahuas presentaron ayer, una de ellas en color negro, manga corta con colores que recuerdan a un sarape mexicano en el borde de las mangas. Sobre el pecho del lado izquierdo tiene el logo del Chico aullando y portando un sombrero rojo las letras ‘EP’ sobre el borde del mismo y en el que parece leerse el nombre de ‘Pepe’ varias veces.El equipo paseño debutará un nuevo jersey para los juegos fuera de casa en el que se representan las Montañas Franklin con un gris degradado y sobre la parte superior derecha presenta la famosa estrella que todas las noches es encendida en esta frontera.También hay un nuevo jersey totalmente negro que sobre el pecho lleva en color blanco el nombre de ‘El Paso’. El jersey de locales en blanco y el rojo alternativo se mantendrán igual que las temporadas anteriores.El cuarto jersey es como el que utilizaron los Diablos de los 90s, cuando eran filial Doble-A de los Diamondbacks de Arizona, y es en color blanco con mangas cortadas moradas y sobre el pecho se lee ‘El Paso Diablos’.Los jerseys, prendas de vestir y algunas de las nuevas gorras con logotipo están ya disponibles para su compra en la tienda que se localiza en el estadio sobre la calle Durango y también en línea. La tienda del equipo está abierta de lunes a viernes de 10 am a 5 pm y sábados de 10 am a 4pm. Las camisetas también están disponibles en línea visitando epchihuahuas.com.

