Houston.- Draymond Green no se va a disculpar por su responsabilidad en una airada discusión con Kevin Durant y que provocó que fuera suspendido un partido por los Warriors de Golden State.Pero Green insistió ayer que los Warriors no son un equipo dividido, sin importar lo ocurrido, tras el cruce entre él y Durant en la derrota el lunes ante Clippers de Los Angeles en tiempo extra.Green indicó que conversó con Durant y que los dos astros dieron “pasaron vuelta a la página”.El alero de los Warriors se pronunció ayer por primera vez desde el incidente.“Voy a hablar sobre esto en esta oportunidad y por única vez”, dijo Green.“Creo que no es ningún secreto que soy un jugador que no esconde su pasión”, dijo. “Juego con la misma pasión. A veces me sacan de las casillas. Y si es algo que no me beneficia, tendré que aceptarlo”.Añadió que su manera apasionada de jugar le ha ayudado a ser exitoso en su carrera.“Eso me ha beneficiado y mis pergaminos y los pergaminos de este equipo lo reflejan más”, dijo. “Así que no voy a cambiar mi manera de ser”.En los últimos segundos del tiempo regular de la derrota 121-116 como visitantes tras la prórroga ante los Clippers, Green recuperó un rebote y, con Durant pidiéndole que le pasara el balón, decidió avanzar en medio de rivales y perdió el control del balón sin que los Warriors pudieran hacer un disparo. Se pudo apreciar que Durant estaba visiblemente enojado.Luego, al sentarse en la banca para esperar el inicio de la prórroga, los dos intercambiaron palabras y gesticuló con Klay Thompson sentado entre los dos y Andre Iguodala, DeMarcus Cousins y otros tratando de apaciguar la situación.El entrenador Steve Kerr confirmó que Green y Durant conversaron pero declinó dar detalles.“Lo que puedo decirles es que me siento bien confiado en la capacidad de este de equipo de superar la adversidad”, dijo.Green, de 28 años, pareció reaccionar perplejo por los comentarios de que la desavenencia con Durant podría convencer al exJugador Más Valioso de la Liga a no renovar contrato con los Warriors el año pasado, o comprometer las aspiraciones del equipo en conquistar un tercer campeonato consecutivo.“Lo que ustedes deben saber que es nadie en este organización causará que perdamos”, dijo Green. “Los otros 29 equipos nos tienen que ganar. No se nos va a salir el tiro por la culata”.Green, quien promedia 7.5 puntos, 7.8 rebotes y 7.4 asistencias por partido esta temporada, añadió que está convencido que la respuesta a este episodio hará más fuerte al equipo de cara al futuro.