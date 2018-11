Da empate tranquilidad a los Bravos

Con el empate a un gol contra Leones Negros de la U de G en las maletas, conscientes que los felinos son muy peligrosos por ser el octavo sembrado en la Liguilla, la confianza que mañana definirán la eliminatoria en casa y avanzarán a las semifinales del Apertura 2018, los Bravos FC Juárez regresaron ayer por la tarde a esta ciudad.Sostenido el duelo de Ida, la noche del miércoles, los futbolistas locales sostuvieron una ligera práctica ayer por la mañana en el hotel de concentración, en Guadalajara, Jalisco, y luego volaron a esta frontera.“No, un resultado que salimos perdiendo, pero, buscamos el empate y hay que decidir en la casa, entonces, sabemos que somos fuertes, pero no hay que confiar, hay que jugar y hay que hacer lo mejor”, declaró Leandro Carrijo.Autor del gol del empate, el delantero brasileño desestimó que los Leones Negros les hayan complicado el trámite del encuentro y el funcionamiento a los Bravos.“No, no, o sea, es futbol, es Liguilla, si se nos complicó o no, es futbol, entonces, hay que jugar, hay que ver lo que es mejor para nosotros en el próximo partido, hay que acertar unas cosas y jugar”, expuso.Leandro mencionó que el grupo seguirá las indicaciones del técnico Gabriel Caballero para la Vuelta, mañana, en el ‘Coloso de El Chamizal’.“Hay que ver lo que planea el ‘Míster’ y hay que seguir las órdenes de él, pero, sabemos de lo que somos capaces. Tenemos nuestra afición y hay que seguir, hay que buscar el pase a la semifinal”, externó.Eder Borelli, lateral izquierdo de la escuadra local, consideró bueno el empate para Bravos.“Bien, la verdad, creo que es un empate importante, el partido estuvo complicado, ellos –Leones Negros- nos presionaron mucho, no nos dejaron hacer mucho nuestro juego, pero, esperamos que el sábado, acá, en Juárez, sea diferente”, señaló.Aunado a que los universitarios no tienen nada que perder, Borelli Cap resaltó que son muy dinámicos, presionan mucho, tienen jugadores importantes y delanteros complicados.“Así que, creo que, en líneas generales, fue un resultado positivo”, dijo.Eder recalcó que los tapatíos presionaron bien a los Bravos, no les dejaron hacer el juego que les gusta, lo cual, les complicó un poco las cosas, pero supieron mantener la calma y regresaron a casa con la igualada.Apuntó que espera que la postura de la U de G sea otra, mañana, en esta frontera.“Esperemos que sea diferente, que salgan a proponer un poquito más para dejarnos un poco más de espacio y, de la manera que sea, vamos a tener que ser conscientes que tenemos que dar un gran resultado y poder pasar de fase”, afirmó.Con el empate en la Ida, los Bravos tienen la ventaja por su mejor posición en la tabla y con un empate o un triunfo por cualquier marcador, avanzarán a semis.En cambio, un revés los dejaría fuera de la Liguilla.

