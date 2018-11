Federer, a su 15ta semifinal de la Copa Masters

Londres.- Roger Federer extendió su récord al avanzar por 15ta ocasión a las semifinales de la Copa Masters de la ATP ayer con un triunfo por 6-4, 6-3 sobre Kevin Anderson.Federer, seis veces campeón de este certamen, necesitaba ganar sólo un set para sellar su pasaporte a la ronda de los cuatro mejores. Terminó dando su mejor actuación en lo que va de esta edición del torneo, y concluyó la fase de todos contra todos con una foja de 2-1.“Siempre trato de llevar un ritmo... que me permita tener algo de combustible restante en el tanque”, dijo Federer. “Me alegra que ésta haya sido otra semana así. No lucí como estaba hace unas 72 horas”.Más temprano, Dominic Thiem derrotó 6-1, 6-4 a Kei Nishikori. Ello facilitó la misión de Federer y abrió la puerta para que Anderson se convirtiera en el primer sudafricano en la historia que ha llegado a las semifinales de la Copa Masters.Por un momento, pareció que Federer permitiría que le rompieran el saque por segunda vez en el mismo número de games. Cayó a 0-40 en su intento por resolver el primer set en 5-4.Sin embargo, el 20 veces monarca de torneos del Grand Slam encontró su primer saque en el momento crucial y salió adelante.Anderson no afrontó una bola de quiebre al ganar sus primeros dos partidos. Federer, en cambio, le quebró tres veces en el partido y evitó un posible cruce de semifinales ante el número uno mundial Novak Djokovic.“Eso fue un poco decepcionante, porque siento que he jugado un tenis realmente bueno hasta ahora”, comentó Anderson. “Pero el lado positivo es que avancé a las semis. Me siento muy bien por eso”.Federer, quien había perdido su primer encuentro ante Nishikori y se valió principalmente de su servicio para dar cuenta de Thiem, encontró finalmente su ritmo en los tiros al ras del piso. Con ellos, ejerció presión constante sobre el saque de Anderson.Tras perder sus dos partidos previos en el torneo, Thiem rescató el honor con una victoria en sets seguidos que le resultó insuficiente para seguir en carrera.Luego de ganar apenas un game en la derrota que sufrió ante Anderson, Nishikori empezó mal al sufrir un quiebre de servicio de entrada ante el austríaco.El japonés Nishikori, dos veces semifinalista del certamen, dispuso de una oportunidad para recuperar el saque perdido con el marcador, pero el japonés no pudo aprovechar ninguna de sus cuatro bolas de quiebre en el partido. El austriaco Thiem quebró nuevamente para sellar el primer set.La presión de Thiem fue constante en el segundo set y acabó sentenciado el partido para asegurar al menos una victoria en la fase de todos contra todos de sus tres presentaciones en la O2 Arena.

