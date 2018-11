Ciudad de México— Nueve de los 11 titulares con los que Argentina enfrentará hoy a México juegan en Europa.El Tri sólo tiene a 7 “europeos” entre sus 24 convocados a los partidos contra la Albiceleste.No es un secreto la distancia entre un país eminentemente exportador y uno importador, pero los enfrentamientos en Córdoba (17:00 horas, tiempo de Ciudad Juárez y El Paso) y el martes en Mendoza evidencian el enorme camino que aún le falta recorrer al futbol de este País.El técnico Juan Carlos Osorio insistió en que México trascenderá internacionalmente hasta que tenga al menos 20 futbolistas en las grandes Ligas europeas. El interino Ricardo Ferretti ayer tocó el tema al apuntar al confort del jugador en un futbol tan bien pagado como el mexicano. El mundialista Héctor Herrera puso el dedo en la llaga (en una entrevista con El País) al tildar de egoístas a los federativos por los excesivos precios en los que valúan al futbolista mexicano.“Cada equipo en Portugal tiene como ocho brasileños. ¿Por qué? Porque no piden millones. Porto va a Brasil y trae a tres jugadores por tres o cuatro millones. Esa es la gran diferencia entre los demás países y el mío. Por un mexicano luego quieren pedir 10, 15 millones. ¿Pueden valerlo? Sí, en un futuro, pero hay que doblar un poco la mano para después recibirlos. Tiene que cambiar el interés a esto”, declaró Herrera.Del 11 que parará Lionel Scaloni en la cancha del Mario Alberto Kempes sólo Agustín Marchesín (América) y Renzo Saravia (Racing) no están en Europa.Puede darse el lujo de prescindir hoy en su oncena inicial de elementos como Mauro Icardi (Inter de Milán), Erik Lamela (Tottenham), Giovanni Simeone (Fiorentina) y Sergio Romero (Manchester United) y aun así parar un cuadro sumamente competitivo. Y eso que no convocó a los habituales Lionel Messi, Ángel di María y Sergio Agüero, por decir algunos.México tiene una base de 17 jugadores de la Liga MX, mientras que la Albiceleste apenas dispone de 4 elementos del futbol argentino, claro, en parte por la ausencia de los de River Plate y Boca Juniors.Llegó la hora de medirse ante una plantilla curtida en el futbol europeo, de mostrar que la fe de Herrera en el jugador Tricolor está bien sustentada, ya que piensa que de no ser por los directivos habría el triple de mexicanos en Europa.

