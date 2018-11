Apunta Djokovic a semifinales

Londres— Novak Djokovic ganó por segundo partido consecutivo en la Copa Master, al superar ayer 6-4, 6-1 a Alexander Zverev y dar un paso más hacia un lugar en las semifinales del torneo.El pentacampeón serbio salió ileso de dos break points con un primer set empatado 4-4 antes de romper el servicio de Zverev en el siguiente game y sacar una ventaja que le abrió el camino, pues a partir de ahí el alemán sólo ganaría un solo game.El único otro resultado de la jornada de ayer que podría impedir que Djokovic siga adelante a la siguiente ronda sería una victoria en sets consecutivos de Marin Cilic sobre John Isner.Después haber vencido a Cilic en su primer duelo del torneo londinense, Zverev aún tiene posibilidades de convertirse en el primer alemán desde 2003 en avanzar a las semis del evento que cierra la temporada de la ATP.Djokovic, primer cabeza de serie, y Zverev se enfrascaron en un duelo de emocionantes intercambios al inicio del duelo, pero no fue hasta el noveno game que el tercer preclasificado de 21 años tuvo la primera oportunidad de rompimiento del encuentro. El serbio se recuperó para salir del apuro, pero luego cometió una doble falta que lo envió de nuevo a una jugada de perder su servicio.Zverev estuvo muy cerca de concretar el rompimiento con un revés, pero su disparo salió desviado y Djokovic al final rescató el servicio para irse al frente 5-4. Aparentemente desconcentrado, el alemán cometió una serie de errores en el siguiente game para darle al actual número uno del mundo una situación de set point y poco después cederse el set con una doble falta.Ya en el segundo set, Zverev remontó de un 0-30 en su siguiente servicio pero esa fue su única muestra de resistencia.Djokovic rompió servicio para irse arriba 3-1 y después sólo perdió un point más para mantenerse en camino a empatar la marca de seis títulos de Roger Federer en el torneo.Se retira RadwanskaVarsovia, Polonia— La polaca Agnieszka Radwanska anunció el miércoles su retiro del tenis después de una carrera de 13 años.“Ya no soy capaz de entrenar y jugar de la manera en que solía hacerlo”, declaró la exsubcampeona de Wimbledon de 29 años. Radwanska ganó 20 títulos de la WTA en una carrera en que llegó a ser la segunda mejor tenista del mundo.Disputó la final de Wimbledon en 2012, donde perdió ante Serena Williams en tres sets. Radwanska también avanzó a las semifinales en ese mismo evento en el All England Club en 2013 y 2015, al igual que a las semis del Abierto de Francia en 2014 y 2016.“Al tomar en cuenta mi salud y la pesada carga del tenis profesional, debo aceptar que no soy capaz de llevar mi cuerpo a los límites requeridos”, explicó la polaca en su página de Facebook.Radwanska aseveró que su adiós como jugadora no implica su retiro del tenis por completo, ya que “es hora de nuevos desafíos, nuevas ideas, igual de emocionantes que las que viví en las canchas de tenis, espero”.El año pasado, Radwanska contrajo matrimonio con su entrenador, Dawid Celt.

