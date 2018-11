Guadalajara, Jalisco—Para Jorge Valdano, el futbol mexicano se ve perjudicado por competir en la Concacaf, ya que considera que el Tri y los equipos mexicanos requieren del roce internacional en un nivel competitivo mayor al de su confederación."Hasta hoy sólo han sido campeones del mundo representantes del futbol sudamericano o europeo, tiene que haber una razón para ello. Es más, el futbol europeo empieza a imponerse ya también al futbol sudamericano, que no es capaz de levantar una Copa del Mundo en los últimos cuatro Mundiales."Quiero decir, que uno termina teniendo una relación con su entorno, en ese sentido, creo que la Concacaf perjudica a México, por eso entiendo que es tan importante que juegue la Copa América y la Copa Libertadores", contó Valdano.El campeón del mundo en México 86 mencionó que la pasión vivida por el futbol en el País y una generación de destacados futbolistas podría derivar en la anhelada trascendencia de México en las Copas del Mundo."Creo también que las grandes revoluciones a veces se dan de una manera espontánea y gracias a generaciones inesperadas. Ocurrió en Argentina con Kempes y Maradona, y en España con una generación privilegiada."Teniendo en cuenta la pasión del País por el futbol, eso va a ocurrir en cualquier momento y ese momento hay que saberlo aprovechar", añadió."El futbol mexicano enriquece la Copa Libertadores y la Copa Libertadores enriquece al futbol mexicano. No hay ninguna competencia más importante a nivel equipos. México debería darle una absoluta prioridad", sentenció.Valdano elogió a su compatriota Gerardo "Tata" Martino, quien es una de las opciones para dirigir al Tricolor, y señaló que sería una buena opción para la Selección Mexicana, aunque prefiere que dirija a Argentina."Aunque quiera mucho a México, las rayas mías son celeste y blanca. Tengo además por Martino un gran aprecio en lo humano y en lo deportivo. Para cualquiera de las dos Selecciones, me parece una muy buena opción. El que se lo lleve, me da la sensación de que va a estar en buenas manos", mencionó.

