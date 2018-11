La mentalidad es el problema

Córdoba, Argentina—Edson Álvarez dijo que México suele crecerse en escenarios adversos, aunque reconoció que cuando llegan las pruebas más complicadas suelen bloquearse.Tras el primer entrenamiento en suelo argentino (luego de la cancelación de la práctica de ayer) el seleccionado mexicano respondió sobre el porqué no pueden librar esa barrera que los integre a la elite internacional."Jugadores de calidad y con mucho potencial existen, más que por la calidad nos ha pasado por el tema mental, muchas veces nosotros mismos nos bloqueamos o limitamos, sabemos la calidad que existe en México y para los ojos del mundo lo dejamos demostrado ante Alemania en el Mundial, fuimos superiores a ellos, lo demostramos en el mercado, el futbol mexicano está para grandes cosas", mencionó.No obstante, dijo que en partidos como esta visita contra Argentina suelen mostrar de qué están hechos."Hemos mostrado que ante la adversidad y escenarios que no nos favorecen es cuando sacamos la casta los mexicanos"."El funcionamiento, demostrar de qué estamos hechos los mexicanos ante un rival de mucha jerarquía, venir a Argentina y hacerle frente y partido es un objetivo, estamos cerrando el año, los objetivos más concretos van a estar el siguiente año, lo importante es venir, hacer un buen partido, y sacar ese orgullo y pasión que nos caracteriza", mencionó.El que jugadores se rehúsen a jugar con la Selección Mexicana es un tema que Edson Álvarez no entiende, aunque advierte que él apenas empieza su paso por el Tri y no quiere perderse algún partido."Simplemente creo que sus razones ha de tener, sus motivos, son gente que tal vez han tenido mucho paso por la Selección, si me preguntas eso cuando empezaban supongo que nunca querían perderse una convocatoria, yo estoy empezando, sus razones deben tener porque representar a México es lo más grande para un jugador, bueno, para una Selección", mencionó.

