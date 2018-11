Frisco, Texas— Ezekiel Elliott hizo una pausa y bajó el tono de su voz cuando se le preguntó qué estaba haciendo cuando los Vaqueros de Dallas jugaron sin su corredor estrella por primera vez durante su suspensión de seis partidos el año pasado.Elliott no sólo estaba pasando un auto-descrito “mal momento” cuando el castigo finalmente le fue impuesto por la NFL debido a las acusaciones de violencia doméstica tras varias semanas de batallas en los tribunales, sino que también tuvo que ver una horrible actuación de la ofensiva de los Vaqueros en una abrumadora derrota ante Atlanta. La derrota de 27 a 7 dio comienzo a una racha perdedora de tres partidos que le puso fin a toda esperanza que el equipo tenía de poder calificar en los playoffs.“Estaba en casa viendo ese partido”, dijo Elliott el miércoles. “Fue muy difícil mirarlo. Fue un momento muy duro para mí. Me alegra que este año no estoy en esa situación y esta vez podré ayudar a mis compañeros, salir al campo de juego e intentar conseguir esta victoria”.Esto es relevante debido a que los Vaqueros visitarán a los Halcones de una vez más el domingo, casi en el mismo lugar de la programación, y con una más que urgente necesidad de ganar debido a una desbalanceada actuación en la primera mitad, particularmente por parte de la ofensiva.Sin embargo, al igual que el año pasado –cuando Elliott se rehusó durante su regreso a discutir con el equipo los detalles que ya eran más que conocidos públicamente sobre el tiempo que pasó ausente– Elliott no tardó mucho en hablar sobre todo el drama en torno a su suspensión, y el impacto que ésta tuvo en los Vaqueros.“Todo eso ha quedado en el pasado para mí”, dijo. “Es difícil siquiera necesitar de una motivación extra cuando se tiene una marca de 4-5. Pero el resto de esta temporada, vamos a estar entre la espada y la pared. Tenemos que hacer el mejor esfuerzo que esté en nuestras manos para salir al campo de juego e intentar ganar cada uno de estos últimos partidos. Y esos compañeros que están en la banca, se sienten igual”.Las próximas dos preguntas fueron hechas a un lado. “La verdad no quiero seguir hablando sobre lo que pasó el año pasado”, dijo ElliottEl guardia derecho y cuatro veces seleccionado al Pro Bowl, Zack Martin, ni siquiera se acordaba que el partido en Atlanta del año pasado había sido el primero que jugaron sin Elliott.

