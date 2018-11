VAR invade al futbol

Guadalajara, México—Considerado uno de los máximos defensores de la belleza del futbol y de su genuina expresión, Jorge Valdano da por perdida la batalla ante el futbol moderno con la inclusión del VAR."No estoy nunca de acuerdo con el VAR, entiendo que el futbol es hijo de su tiempo. El futbol es todo lo contrario a la tecnología, es exageradamente humano y el VAR es la primera invasión que va a sufrir el viejo futbol. El VAR pena en exceso todo lo que ocurre en las áreas y los entrenadores más astutos empiezan a pegar patadas preventivas en el medio campo con esa falta táctica que en el colmo del cinismo llamamos 'falta inteligente', y que está rompiendo la continuidad del juego y no sabemos cuantos goles se queden empantanados en esas faltas que parecen inocentes. Por lo tanto, si hablamos de justicia, hay que hacer justicia en todos el campo, no solamente en las áreas", expresó Valdano."El segundo defecto es que le quita fluidez al juego, le quita espontaneidad. Si lo analizamos desde la justicia, no tiene defectos evidentemente, con el VAR van a resolverse muchos problemas de orden público. En España llevamos desde principio de temporada con esta historia y cada vez que el árbitro pide la ayuda del VAR hay un respetuoso silencio en el estadio, que no es lugar ni para ser respetuoso ni para hacer silencio, pero el VAR lo está consiguiendo... Es una batalla que yo doy por perdida y por lo tanto, me pongo a analizar los beneficios que trae para el futbol", concluyó el argentino en su visita a Guadalajara.

