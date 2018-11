Ciudad de México— En entrevista a France Football, Timothée Kolodziejczak, defensa central francés que militó apenas un año en Tigres, tachó a su técnico Ricardo Ferretti, como “anticuado, nunca podría dirigir en Europa”, informó El Universal.Kolodziejczak quien no jugó ni siquiera diez partidos con los felinos, afirmó que le gustaría volver a México, pero de vacaciones: “Lo pienso. Volveré para las próximas vacaciones ya. Es cierto que fue muy difícil salir. Regresé a Francia por el futbol. Porque en México no jugué mucho, es una pena.El entrenador -Ricardo Ferretti- estaba pasado de moda. No podría entrenar en Europa. Tiene métodos que no están funcionando ahora. Hoy, en Europa, es impensable entrenar como lo hicimos en México. Él es conocido y famoso allí. Nunca supe eso. Respeto mucho a este caballero, pero no me veo jugando para él otra vez, es imposible.Tuve un año difícil. Sobre su salida de Tigres y llegada a Francia mencionó: “Tenía ganas de volver porque hubiera sido aún peor con el entrenador esta temporada. No me habló, no me dijo nada…”.