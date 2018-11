Buscan conjuro

Apegar primero para evitar sorpresas y mantenerse alejados de ‘la maldición del superlíder’ en la batalla entre el uno y el ocho en la tabla general, los Bravos FC Juárez, punteros en la campaña regular con cifra récord de 35 puntos, quienes tienen como consigna y obligación la conquista del título, visitarán hoy a las 18:00 horas a los Leones Negros de la U de G, en el juego de Ida de los cuartos de final, en el Apertura 2018.La cancha del Estadio Jalisco marcará el regreso del FC Juárez a una Liguilla en el Ascenso MX, después que no entró a la ‘fiesta grande’ en el pasado torneo.El duelo entre felinos y fronterizos tendrá frente a frente nuevamente en el banquillo a Gabriel Caballero y a Jorge ‘Vikingo’ Dávalos, protagonistas de la final del Clausura 2018 que los Cafetaleros de Chiapas ganaron a los universitarios por global de 3-2.Dávalos, quien aceptó el rol de víctima ante los Bravos y destacó que es un conjunto que juega y deja jugar, manifestó que los Leones Negros serán un equipo de cuidado en esta fase.“Ya nos metimos a la Liguilla y ahora sí se tiene la gente que cuidar mucho de Leones Negros”, enfatizó.El ‘Vikingo’ apuntó que aunque no se da un peso por su equipo, el ADN de la UdeG es salir a ganar siempre en cualquier categoría.“No se da un peso, pero yo siempre les digo que es un tema institucional. El primer equipo, la segunda, la tercera, todas nuestras categorías siempre salen a ganar, es el ADN de la institución, nunca especulamos porque no nos sale bien, porque no es parte de la idiosincrasia de la institución, entonces vamos a salir a ganar aquí –en Guadalajara– y allá –en Juárez–”, expuso.En caso de un empate en el marcador global el liderato general del FC Juárez marcará la diferencia y le daría el pase a semifinales, pues para esta Liguilla el criterio de goles como visitante ya no cuenta. Con gol en tiempo de compensación de Jonathan Lacerda, los Bravos derrotaron a domicilio dos goles a uno a los Leones Negros en la fecha dos.Juan Andrés Esquivel será el árbitro central del partido y tendrá como asistentes uno y dos a Edgar González y a Erick Durón.Alejandro Funk fungirá como el cuarto oficial del encuentro.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.