Firma pelotero juarense en Grandes Ligas

Concentrado en Tijuana, Baja California, donde formó parte de un ‘showcase’ que se llevó a cabo en la Academia de los Hermanos González, el pelotero juarense Alejandro Hipólito Reyes fue firmado por la organización de Grandes Ligas de los Atléticos de Oakland.“Muy feliz, muy emocionado. Lo primero que pensé cuando firmé fue todo el tiempo que he estado acá, con el sacrificio de mi familia y el mío. Se me vino a la mente todo el trabajo de dos años y ver que alguien tomó en cuenta todo esto”, comentó el beisbolista de 16 años de edad.Alejandro supo aprovechar la jornada para mostrar sus talentos y habilidades en la posición de cuadro, que es en la que se desempeña, aunque por un tiempo antes de viajar a Tijuana hace un par de años, también llegó a realizar una destacable labor monticular gracias a su velocidad.En el ‘showcase’ estuvieron presentes formadores y visores de países latinoamericanos como Venezuela y República Dominicana, y es precisamente en Dominicana donde tendrá que presentarse el pelotero juarense para someterse a los exámenes físicos de rigor.“Ya di un gran paso; lo más difícil, me lo han dicho algunos entrenadores, es firmar, y ya lo hicimos. A pesar de tener un gran talento muchos jugadores no tienen la suerte de firmar. Ahora sólo queda echarle ganas y en unos cinco años estar en Grandes Ligas”, afirmó Hipólito Reyes.Fueron más de 50 buscadores de la llamada Gran Carpa los que estuvieron presentes en estas visorías. Alejandro ‘le llenó el ojo’ a los visores de los Atléticos de Oakland.“Después de los exámenes médicos regresaré a Ciudad Juárez para esperar las órdenes de ellos, ya que existe la posibilidad de irme al campamento en Arizona o volver a República Dominicana”, dijo el beisbolista juarense.Más de 60 equipos formaron parte del evento en Tijuana, cientos de jóvenes peloteros buscaron como Alejandro, ganarse una oportunidad.Aquí en Ciudad Juárez defendió desde categorías infantiles hasta juvenil, los colores de la Liga Villahermosa.

