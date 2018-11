Fogueo de nivel

De cara al proceso clasificatorio a la Universiada Nacional que iniciará en febrero entrante, del 21 al 25 del mes en curso las Inditas de la UACJ tomarán parte en la Sexta Copa Nacional de Basketball Náuticos de Mazatlán, en el citado destino turístico.Esta será la tercera participación consecutiva de la escuadra indígena en el torneo.“Realmente es un evento con un buen nivel deportivo femenil, voy y me topo ahí con jugadoras de la Liga profesional, con tres equipos de la Liga profesional femenil que ahí participan -Panteras Aguascalientes, Mexicali y Tijuana–. Es de muy buen nivel el evento, muy competitivo, obviamente gente con mucha experiencia”, declaró Silvia Gutiérrez, entrenadora del conjunto local.Destacó que las Inditas han derrotado en dos o tres ocasiones a equipos de este calibre y esta es la experiencia que desea para sus jugadores como parámetro para afrontar el estatal universitario, en febrero entrante.“Que las muchachas tengan ese roce, desafortunadamente no hemos podido participar en otros eventos donde podríamos jugar continuamente”, expuso.La Copa Náuticos será el primer fogueo de varios programados rumbo a la Universiada Estatal para las Inditas y servirá como un buen parámetro para Gutiérrez Lugo, quien dijo, checará a las basquetbolistas para ver en qué tiene que trabajar con ellas.“En qué es lo que tenemos que enfatizar para mejorar y obviamente sabemos que vamos a un evento de un buen nivel que nos va a dar una buena medida para saber qué tenemos que mejorar”, expuso.Cumplida la participación de la tribu universitaria en Mazatlán la entrenadora comentó que tiene contemplada la participación de las Inditas en la Copa Potros, en Sonora, en enero entrante.Indicó que después del viaje de las jugadoras fronterizas al citado estado, buscan que el conjunto femenil de Potros ITSON les paguen la visita a fines de enero, en esta ciudad, que podría ser sede de un cuadrangular o de una serie a ganar dos de tres juegos.Todo esto con la meta principal de lograr su boleto, primero a la Universiada Regional y posteriormente, a la etapa nacional.“Obviamente el objetivo está muy claro, estar entre los dos mejores equipos –en el estado– para clasificar al regional, obvio, buscamos el primer lugar. Sabemos que llevamos una gran desventaja con el equipo de la Universidad de Chihuahua que está en la Liga ABE”, expuso.Independientemente a ello resaltó que durante los últimos dos años han logrado el primer lugar en la fase estatal sobre las Adelitas.“Esperamos que este año no sea la diferencia”, expuso.

