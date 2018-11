Cambian el césped del Azteca

Ciudad de México.- Parece que ya no quedó de otra y la cancha del Estadio Azteca estrenará césped para el juego de la NFL del próximo lunes.Según un video que compartió la reportera de KMBC, Lara Moritz, el pasto dañado del Coloso de Santa Úrsula está siendo cambiado por trabajadores, que están laborando rápidamente para tenerla lista lo más pronto posible.Con este cambio la NFL confía en que la cancha estará lista para el juego entre Carneros de Los Ángeles y Jefes de Kansas City y todo se realizará según lo planeado.Habrá una junta para tratar el tema por la tarde.No se ha indicado si el nuevo pasto también es híbrido.Por la mañana, Adam Schefter, reportero de ESPN, indicó que la NFL sigue determinada a jugar el Lunes por la Noche en México, pero el estado de la cancha era cuestionado e incluso había opciones como cambiar de sede o postergarlo."Siguen las discusiones sobre si el Lunes por la Noche entre Chiefs-Rams se juega en la Ciudad de México, Los Ángeles o se pospone, según una fuente"."La NFL está determinada en jugar en la Ciudad de México, pero el campo es un 'desastre' y puede no ser segura para los jugadores. Es una significante preocupación", escribió en Twitter.El pasto híbrido que se le colocó al Azteca unos días antes del inicio del Apertura 2018 de la Liga MX no agarró, luciendo un gran daño tras un concierto la semana pasada.

