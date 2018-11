Maldonado, Uruguay.- La Selección Femenil se cansó de fallar y lo único que pudo rescatar ante Sudáfrica fue un gris empate 0-0 en su debut en el Mundial Sub-17.El duelo terminó en medio de una densa neblina que dificultó la visión para ambas escuadras, pero los comisarios del encuentro determinaron que se jugara hasta cumplir el tiempo reglamentario.México mantuvo una buena propuesta ofensiva, pero sus delanteras no tuvieron la fortuna para abrir el marcador y conforme avanzó el reloj, la presión terminó por adueñarse de la escuadra tricolor.Natalia Mauleón tuvo una de las más claras para abrir el marcador, pero no pudo darle dirección al esférico para poner en ventaja al cuadro nacional al minuto 15.Allison González también puso a temblar al arco defendido por Kay-Dee Windvogel, con un fuerte cabezazo que pasó rozando el poste en el arranque del segundo tiempo.Desde las zonas de bancas se notó a la directora técnica, Mónica Vergara, cómo daba voces y se desesperaba al ver que su equipo no podía abrir el marcador.Y al final la entrenadora admitió que no hicieron los merecimientos para ganar y no consideró injusto que hayan salido con un empate.“Los partidos se ganan con goles, hoy (ayer) simplemente no fuimos un equipo que merecía ganar porque no metimos el gol, es trabajo”, reconoció.El próximo partido será el viernes contra Brasil y cerrará la Fase de Grupos el martes 20 contra Japón.

