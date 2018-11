Que siempre no

Ciudad de México— Ante las pobres condiciones del campo en el estadio Azteca, México perdió la sede del partido de la NFL que iba a realizarse el próximo lunes.El encuentro entre los Carneros de Los Ángeles y los Jefes de Kansas City iba a ser el cuarto de temporada regular de la NFL que se disputara en la capital mexicana. Se realizará ahora en el Coliseo de Los Ángeles, casa actual de los Carneros, informó ayer la liga.Tras una revisión realizada por expertos de la NFL junto con los ejecutivos a cargo del Azteca se tomó la decisión de mudar el juego de sede. Los encargados de la inspección determinaron que el césped actualmente no cumple con las condiciones mínimas que se requieren para disputar un partido de la NFL y que tampoco las cumplirá para el próximo lunes.La liga consultó con el sindicato de jugadores antes de tomar la decisión.“La inusual y larga temporada de lluvias, así como el calendario de eventos pre-pactados con terceros en el estadio Azteca pudieron ser un factor por el que el césped está lejos de estar en óptimas condiciones”, informó el estadio Azteca mediante un comunicado en el que agrega que “se revisarán los trabajos” de la compañía Tarkett, encargada del nuevo césped híbrido.El cambio generaría preocupación sobre si se mantendrán en pie los futuros encuentros de la NFL en México. Después de un partido de temporada regular entre los 49ers de San Francisco y los Cardinals de Arizona, realizado en el 2005, la liga dejó de visitar el país y su regreso estuvo condicionado a mejorar las condiciones del estadio Azteca, inaugurado en 1966.Entre las modificaciones requeridas por la NFL estaba la construcción de vestuarios exclusivos y más grandes para los equipos, nuevas rampas de acceso al campo y mejoras en el palco de prensa. El césped no figuraba entre las condiciones exigidas.Luego de realizar las mejoras la liga regresó a México en el 2016, cuando se enfrentaron los Raiders de Oakland y los Texans de Houston. El año pasado se disputó el encuentro entre Raiders y los Patriots de Nueva Inglaterra.Ambos partidos se realizaron sin incidentes mayores, en un estadio Azteca repleto y sobre su cancha de césped natural.Este es el segundo partido en la historia de la NFL que se cancela en el país. El 11 de agosto de 1968, se había programado un encuentro entre las Águilas de Filadelfia y los Leones de Detroit, que no se llevó a cabo, en el marco de tensión política de la época, en la que estudiantes protagonizaron protestas multitudinarias contra el gobierno.La nueva cancelación genera además una pesadilla logística para los equipos involucrados y para los fanáticos que viajarían a la capital mexicana desde otras ciudades del país y del extranjero.Los Carneros anunciaron que se venderán boletos para el Coliseum desde este miércoles. Regalarán además miles de entradas para trabajadores de los cuerpos de emergencia y personas afectadas por los recientes incendios forestales.ESPN es otra organización golpeada por el cambio de sede. La empresa había hecho todos los arreglos para desplazar personal y equipo a la Ciudad de México, a fin de transmitir el encuentro.

