Bravos debe mantener contundencia en Liguilla: Brambila

Ciudad Juárez— Ilusionado por lo que llamó "un nuevo comienzo", la noche previa al arranque de los cuartos de final contra Leones Negros de U de G, Edy Brambila, mediocampista de Bravos FC Juárez, declaró que la escuadra debe reafirmar en la Liguilla lo que hizo en la campaña regular, en esta fase a "matar o morir".“Ya comenzó lo que estábamos esperando, ilusionados por este nuevo comienzo. Obviamente dejamos ahí una huellita del torneo -35 puntos, cifra récord en el Ascenso MX- tenemos que reforzar todo eso pensando que esto ya es a matar o morir”, expuso.Brambila anticipó que la eliminatoria contra los felinos, quienes calificaron a la Liguilla como número ocho gracias a su victoria sobre Celaya por 4-1, el domingo pasado, será muy difícil.“Dos partidos que son muy complicados, mañana acá –en Guadalajara, Jalisco-, en su estadio, con su gente, obviamente pesa todo eso, pero, nosotros tenemos que hacer valer que somos un gran equipo, que fuimos un gran visitante y que estamos hechos para grandes cosas”, manifestó.En el Apertura 2018, fuera de casa, los Bravos no perdieron en siete juegos disputados, ganaron seis, empataron uno y lograron 19 puntos de 21 posibles, una de las tres marcas establecidas por la escuadra.Brambila manifestó que los Bravos tendrán que tomar con mucho respeto el duelo contra los Leones Negros, quienes sumaron 18 unidades, 17 menos que el FC Juárez.“Es la fase preliminar, si haces muchos puntos, pocos, acá, lo importante es pasar a Liguilla sabiendo que muchos equipos en octavo lugar, quinto, cuarto, el que sea, pueden salir campeones. Nosotros tenemos que tomar la pequeña ventaja que se puede decir, que cierras en casa, después, afrontarlo como debe de ser, con todo el respeto que se debe merecer cualquier rival, no porque sea el octavo, el quinto, como menciono, vas a cambiar las cosas”, manifestó.Afirmó que los Bravos están mentalizados en ganar la Liguilla, la cual, consideró un segundo torneo.“Y bueno, a lo que sigue”, externó.Acerca de la posición en la tabla como criterio de desempate dijo que es una ventaja que los Bravos no quieren utilizar por lo que tratarán de obtener los mejores resultados, tanto como visitantes mañana como locales, el sábado.“Obviamente mañana va a ser un partido bravísimo, muy duro con ellos, sabemos que su cancha es pesada, es grande, su gente, entonces, tenemos que pensar en un resultado positivo sea cual sea, un resultado positivo que nos deje tranquilos para ir a Juárez a cerrar esto”, señaló.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.