Sin favoritos

Justo cuando todos los equipos de la NFL han jugado ocho partidos, es momento de analizar quiénes se han establecido como sólidos favoritos para los premios que otorga The Associated Press en la víspera del Super Bowl.Sin embargo, a diferencia de otros años, son muchos los candidatos que se disputan los galardones a Jugador Más Valioso, Entrenador del Año y Regreso del Año, por lo que no hay claridad sobre quiénes podrían asegurar los honores durante las próximas ocho semanas, según una encuesta que la AP realizó entre algunos de los 50 votantes para designar a los ganadores, incluido James Lofton –miembro del Salón de la Fama.JUGADOR MÁS VALIOSOEste premio ha ido para un mariscal en las cinco temporadas anteriores y en 10 de 11 en total. Sólo dos corredores, Adrian Peterson en 2012 y LaDainian Tomlinson en 2006, rompieron el dominio de los pasadores en los últimos 12 años.Lofton, analista de CBS, y otros seleccionaron al mariscal de los Jefes, Patrick Mahomes.“Tal vez esta opinión cambie la próxima semana, dada la competencia estelar que incluye a (Todd) Gurley y (Drew) Brees”, consideró Jarrett Bell, de USA Today.COACHOtro grupo de candidatos muy competido que, de acuerdo con Jenny Vrentas de Monday Morning Quarterback, encabeza Andy Reid, entrenador en jefe de Kansas City.“Seleccioné a Andy Reid... por su capacidad de hacer una transición sin problemas de Alex Smith a Mahomes”, explicó. “Ha estado tan involucrado en el desarrollo de Mahomes que se sienta con él en la banca entre las series ofensivas, revisan lo que detectan y cómo atacarán a su rival a continuación”.MEJOR REGRESORara vez había existido un grupo tan impresionante compitiendo por un premio que en realidad nadie quiere ganar, considerando las implicaciones de un regreso.Desde Watt y Peterson hasta Aaron Rodgers, desde Andrew Luck y Carson Wentz hasta Deshaun Watson, desde Odell Beckham Jr. hasta Richard Sherman. La competencia está muy abierta.“Es Andrew Luck o Watt”, cree Williams, “pero Watt ha vuelto a ser uno de los mejores en su posición”.JUGADOR OFENSIVOOtra categoría que está para cualquiera, con Gurley, Mahomes, Thielen, Brees, Michael Thomas y James Conner haciendo méritos para ser considerados.“Antes que esto se decida, podría terminar siendo el Jugador Más Valioso” de toda la Liga, afirmó Bell sobre Gurley, su elección en esta categoría. “Lo mismo digo de Brees. Los corredores no son tan valorados como los mariscales en el ambiente de la NFL tan favorable al juego aéreo”.JUGADOR DEFENSIVOEsta categoría podría resultar una contienda entre un par de estrellas que ya han recibido los honores anteriormente: Aaron Donald y Watt.“Donald es una fuerza arrolladora en medio y de antemano suma 10 capturas. El único problema para él –y para los Carneros– es que los rivales con frecuencia se esforzarán por contenerlo. De ahí las constantes coberturas dobles que debe encarar”, subrayó Glauber.Por su parte, a Lofton le agrada lo que Khalil Mack ha hecho en Chicago.NOVATO DEFENSIVOEl profundo de los Cargadores Derwin James ha recibido sin duda muchos elogios, pero no es el líder de la lista.“Darius Leonard y Denzel Ward hacen de esta una contienda interesante por el premio en el cierre de la temporada regular”, aseveró Williams.Glauber se inclina por Leonard: “Hasta la mitad de la campaña, no sólo ha encabezado a todos los novatos de la NFL con 88 tacleos, al frente de todos los jugadores de la NFL en esa categoría. También suma cuatro capturas, ha ocasionado tres pérdidas de balón y de antemano ha sido nombrado novato defensivo de la semana en dos ocasiones”.NOVATO OFENSIVONo hay duda.“Él es lo único bueno de un espantoso equipo de Gigantes”, sostuvo Glauber sobre el corredor Saquon Barkley. “Hasta que los Gigantes resuelvan su situación de mariscal, él será desaprovechado en esta ofensiva”.

