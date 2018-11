“Esta es una gran oportunidad para nosotros”, declaró ayer el entrenador de futbol americano de UTEP, Dana Dimel, de cara al partido que sostendrán el próximo sábado ante los Hilltoppers de Western Kentucky University y, que al igual que los Mineros, solamente han ganado un partido en la presente temporada. “Los muchachos que tienen la oportunidad de jugar ahora están mejorando y están haciendo algunas cosas buenas. Espero que esos muchachos hagan las mismas cosas mientras nos preparamos para Western Kentucky en la batalla que tenemos delante de nosotros”, dijo el coach. “Será un comienzo tardío allá, será un viaje largo para nosotros. Así que para nosotros será importante manejar esa parte”, agregó Dimel. En relación al clima frío que los Mineros enfrentarán en Bowling Green, Kentucky, el entrenador Minero consideró que es bueno que se haya presentado en estos días un frente frío en la frontera. [Todo el viaje y el ambiente serán un poco diferentes para nosotros. Va a ser más frío de lo que nuestros chicos están acostumbrados. Hace frío aquí a veces, simplemente no jugamos en él. Entonces, nuestros chicos no están acostumbrados a eso”. Dimel añadió que en la práctica de hoy el clima en El Paso será similar al que habrá el sábado en la hora del juego por lo que buscará que los jugadores Mineros se ajusten a eso. “Así que ese debería ser un buen período de aclimatación para nosotros. Se necesita mucho enfoque. Es muy importante abrigarse bien. No hay nada acerca de vestir ligeros que demuestre rudeza. Piensas y juegas mejor cuando estás cálido. Los chicos deben asegurarse de que están bien vestidos y con la ropa adecuado”. Dimel enfatizó que eso fue lo que aprendió durante su estancia en Kansas State, que es realmente importante utilizar la ropa adecuada para el clima frío. “Entrené en Wyoming y hubo momentos en que tu frente se estaba congelando como entrenador. Tengo mucha experiencia con eso, y lo más importante es mantener a tus muchachos lo suficientemente cálidos como para que se enfoquen en jugar y no se centren en el frío. Eso es realmente una parte importante del juego y está subestimado”.

