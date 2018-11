Un firme legado

A su partida, el 27 de mayo anterior, el periodista Guillermo Terrazas, la voz que por 32 años ininterrumpidos condujo con su peculiar estilo, inconfundible y potente timbre la ceremonia de entronización del Salón de la Fama del Deportista Juarense, dejó como legado a sus seres queridos la honestidad hacia los demás, al igual que la armonía y unión familiar.“Muy orgullosa porque fue un trabajo limpio el de mi papá, fue profesional. Algo que a él le apasionaba, radio, periodismo, televisión, periódico, escribir sus columnas, hacer sus comentarios políticos y editoriales y orgullosa de que le hagan un reconocimiento a su trayectoria”, declaró su hija Angélica Terrazas Valverde.Terrazas Villanueva, quien año por año reseñó la trayectoria de 228 atletas, entrenadores y promotores deportivos y les dio la bienvenida al ‘Nicho de los Inmortales’, ingresará al SFDJ el próximo martes 20 del mes en curso.Apasionado periodista y coleccionador de discos, el ex director de El Diario de Juárez, el Universal y El Fronterizo, tuvo en el beisbol a su deporte predilecto por el que encaminó a sus hijos Gerardo Terrazas (+) –manager de Indios de Ciudad Juárez en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza– y a Alberto, quien jugó como pitcher y jardinero.“Les inculcó el deporte a ellos, el beisbol sobre todo era su deporte preferido”, recordó.Terrazas Villanueva nació en Chihuahua el 29 de septiembre de 1944 en la calle Aldama 813, inició en el periodismo a los 18 años en El Correo de Juárez y por más de medio siglo ejerció el oficio y la profesión de informar a la comunidad.Dentro de su amplia trayectoria y obra, su hija resaltó su labor en radio, especialmente la participación domingo a domingo en el espacio de la Hora Nacional, con el segmento de 30 minutos, la Hora de Chihuahua.“Inolvidable su cuento de leyendas en la Hora Nacional, su estilo muy peculiar, su voz inconfundible y contar leyendas del estado de Chihuahua, era lo que a él le gustaba mucho también por los domingos”, expuso.Jefe de Comunicación Social en varias administraciones del gobierno del estado y municipal, Terrazas Villanueva era reconocido por su inteligencia y amplio bagaje cultural.“Muchísisimo, él de historia qué no le preguntáramos que no supiera. Ayudó mucho a mis hijas –Nahomi y Wendy– en lo personal a las tareas de historia que a él le gustaba mucho leer”, manifestó.Junto a Marcela Sarabia, César Soto, Agustín Ávila, Ricardo Fernández y Héctor Pérez, Terrazas Villanueva integra la Clase 2018 del Salón de la Fama.

