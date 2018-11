Ciudad de México— El sistema de Asistencia por Video al Árbitro (VAR) seguirá en los próximos partidos de la Liga MX y se espera siga en la liguilla, afirmó este lunes Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje.Brizio Carter asistió a conferencia en conocido hotel de Insurgentes Sur, con David Elleray, director técnico de la IFAB (International Football Association Board), para hablar del VAR que se aplica en el balompié mexicano desde hace cuatro jornadas."El trabajo con la Federación Mexicana de Futbol y en un panorama general, están en el proceso de aprendizaje, afinando detalles y seguir mejorando, en el ajuste”, mencionó el británico David Elleray.Recordó que el VAR fue aprobado por la FIFA y se aplicó desde hace dos años en un experimento en el futbol para auxiliar a los árbitros en goles, penales y tarjetas rojas que pueden influir y cambiar un partido y de forma oficial en la Copa Mundial de Rusia 2018."Queremos mejorar el juego, que sea mejor, con una interferencia mínima en el juego y máximo beneficio. El VAR fue ideal en Rusia 2018”, afirmó.Elleray mencionó que sólo el árbitro puede pedir una revisión, no el VAR y la decisión final la toma el silbante, “el presidente de la FIFA mencionó que el VAR no está cambiando al futbol, el VAR está limpiando el futbol”.Destacó que es la primera temporada que se usa este sistema en el futbol mexicano y espera que siga avanzando, “debemos juzgar si en México las decisiones son más justas, no es una certificación”.El británico agregó “queremos evitar que se instalen cámaras sólo en países ricos, en México fui a dos partidos y esta visita no es de certificación, queremos que México esté en forma y que mejoren con el VAR, por lo que haré un reporte y mi impresión es que México está bien”.Arturo Brizio mencionó por su parte que el VAR está desde la jornada 13 y que es un procedimiento adecuado, “estamos en proceso y hay cosas que ajustar. En la reunión estuvieron todos los árbitros y asistentes y vamos a ver qué pasa, que sea más eficiente”.Enfatizó que los silbantes no deben olvidar hacer la señal del VAR para la revisión y la decisión ratificada o rectificada con la ayuda de este sistema y el proceso se perfeccionará con arduo entrenamiento.Cuestionado de cuál es el costo del VAR en los estadios, respondió que es un servicio para los equipos y es presupuesto de los clubes y desconoce la cantidad.Finalizó que se hará la solicitud para que el VAR siga en la liguilla y finales de la Liga MX.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.