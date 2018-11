Comparte Marchesín avión con la selección

Ciudad de México.- Agustín Marchesín es el enemigo íntimo del Tricolor.No sólo juega con y contra seleccionados mexicanos, sino que ayer viajó en el mismo avión a Argentina. Se tomó fotografías con su compañero en el América, Henry Martín, y admitió lo difícil que es enfrentar al Tri en su regreso con la Albiceleste, más aún porque su único hijo, Valentino, es mexicano.“Es especial, tengo muchos amigos, viajamos en el mismo vuelo, hemos compartido muchos buenos momentos, es un país que me tratado muy bien siempre, muy agradecido por eso, tengo un hijo mexicano, son sensaciones encontradas”, expresó.A Marche le cobraron muy caro en Argentina los cuatro goles que recibió en su debut, hace ya un año contra Nigeria. Superado el trago amargo de no ir al Mundial, ahora buena parte de su futuro con la Albiceleste depende de una gran actuación contra México. En una de esas, tendrá que evitar los goles de Martín.“Con Henry la verdad que tenemos una relación muy linda, contento por él, por volver a la Selección. Anda muy agrandado porque la última vez usó la 10, es una persona excepcional se merece todo lo que pasa porque entrena día a día para estar en su Selección, ojalá que no sea su noche”, bromeó.Del futbol mexicano sólo tuvo palabras de agradecimiento y dijo que el Tricolor es un representativo que siempre crece.Suma nuevas bajasBuenos Aires.- Argentina sufrió tres nuevas bajas por lesión en la previa a jugar dos amistosos de local ante México.El defensor Nicolás Otamendi (tendinopatia aquiliana derecha), el volante Matías Zaracho (esguince rodilla derecha) y el delantero Eduardo Salvio (esguince tobillo izquierdo) quedaron desafectados del plantel que dirige Lionel Scaloni, confirmó la Asociación del Futbol Argentino (AFA) ayer en un comunicado.El primero es la baja más sensible por su experiencia (jugó dos mundiales), además de ser considerado titular por Scaloni.

